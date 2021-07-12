12 Tem 2021 - 14:20- Spor G: 12 Tem 2021 - 14:21

Eski Kocaelispor kaptanı Saffet TPFD başkanı oldu
Eski Kocaelispor kaptanı Saffet TPFD başkanı oldu mask

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı eski Kocaelisporlu milli futbolcu Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu üyeleri yine eski Kocaelispor kaptanlarından Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı.  Geçtiğimiz ay TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ve yeni yönetimini tebrik eden başkan Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.
# Kocaelispor

12 Tem 2021 - 14:20 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.226.721 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yağlı güreşin yıldızları Kartepe’ye geliyoooor! mask
Yağlı güreşin yıldızları Kartepe’ye geliyoooor!
Şu an tam bir kapalı kutuyuz mask
Şu an tam bir kapalı kutuyuz
Süleyman Karadaş’ın genel merkezdeki görevi devam etti mask
Süleyman Karadaş’ın genel merkezdeki görevi devam etti
BAL’dan 3. Lig’e çıkan 4 takım belli oldu mask
BAL’dan 3. Lig’e çıkan 4 takım belli oldu
KEDFE dernek başkanları ile buluştu mask
KEDFE dernek başkanları ile buluştu
İzmit Belediyesi, Haldun Alagaş’ı da unutmadı! mask
İzmit Belediyesi, Haldun Alagaş’ı da unutmadı!
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL