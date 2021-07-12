Eski Kocaelispor kaptanı Saffet TPFD başkanı oldu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı eski Kocaelisporlu milli futbolcu Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu üyeleri yine eski Kocaelispor kaptanlarından Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı. Geçtiğimiz ay TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ve yeni yönetimini tebrik eden başkan Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.