Karadaş, genel merkez görevine devam edecek

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Olağan Genel Kurulu, Ankara’da yer alan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti

İLHAN KARABULUT YEDEK LİSTEDE

Tek liste halinde yapılan genel kurulda Hüseyin Doğan ve yönetim kurulu 5.kez üst üste seçilerek güven tazeledi.TFSKD tarihinde ilk defa bir kadın üye, Yonca Portakal Hamurcu yönetim kurulunda yer aldı. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaşyeni dönemde Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürecek. Kocaeli Şubesi Kocaeli Başkan Yardımcısı İlhan Karabulut ise Genel Merkez Yönetim Kurulu yedek listesinde yer aldı.Genel kurula Kocaeli adına delege olarak Başkan Süleyman Karadaş’ın yanı sıra yöneticiler İlhan Karabulut ve Coşkun Çılkın katıldı.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Başkan Süleyman Karadaş kendisi için makam ve mevkiinin kesinlikle önemli olmadığını, önemli olanın her şart ve ortamda derneğe hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Karadaş, 2012 yılından beri Genel Başkanlık yapan ve derneğin kazanımları için gece gündüz demeden çalışan Başkan Hüseyin Doğan ile ve yönetim kurulunu kutladı ve Doğan ve yönetiminin çalıştıkları dönem içinde derneğe olağanüstü kazanımlar sağladığını da sözlerine ekledi.

VEFAT EDENLERE SAYGI

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Olağan Genel Kurulu Genel Başkan Hüseyin Doğan yaptığı konuşmada, yakın tarihte vefat eden Genel Merkezi Kurucularından ve üyelerinden Haluk Okan, Bülent Meralbaysal, Metin Altay, Bayram Sarıkaya, Muzaffer Pakkaraca, Eyüp Şenol Çivit’i ve şubelerde vefat eden üyeleri andı.

KAZANIMLARDAN BAHSETTİ

Başkan Doğan, saha komiserlerine Prof. Dr.Turgay Biçer ve Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi tarafından kriz yönetimi, iletişim ve koordinasyon konulu konferans verildiğini, kurumsal çalışmalarda saha komiserlerinin güvenliğini sağlayan Kamu Görevlisi Statüsünün kazanılması, üyelerin Süper Lig ve TFF 1.Lig, U-19 maçlarında görev yapmasının sağlanması, yıllardır sıkıntı yaşanan sağlık raporu probleminin çözüme kavuşturulması gibi faaliyetlerde bahsetti.