Faruk ve Yıldıray ile gururlandık

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin güreşçisi Faruk Akkoyun kürsü gördü. Gölcük Belediyesi güreşçisi Yıldıray Akın ise adını son 8’e yazdırdı. Karamürselli olan, Balıkesir Belediyesi adına güreşen Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz’a şanssız bir şekilde yenildi, son 8’e kalamadı

YILDIRAY BASTIRDI VE ÇEYREK FİNALE KALDI

Bu yıl kürsü hedefi ile mücadele eden iki güreşçimiz Faruk Akkoyun ve Yıldıray Akın, 660. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ilk üç turunda rakiplerini saf dışı bırakmasını bildi. Üçüncü turda Yıldıray Akın, Furkan Durmuş Altun’u geçti. Güreş oldukça yıpratıcı geçti. Puanlama bölümünde rakibinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Yıldıray Akın, Furkan’ı bastırdı ve zorlu müsabakayı kazandı. Yıldıray çeyrek finalde İsmail Koç’a mağlup olsa da ilk başpehlivanlık yılında oldukça başarılı oldu.

ŞABAN VURDU, FARUK SAVURDU!

İlk 3 turda hata yapmayan Faruk Akkoyun çeyrek finalde Şaban Yılmaz’ı harika bir hamle sonrası mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Faruk Akkoyun ve Şaban Yılmaz arasındaki müsabaka büyük bir çekişme içerisinde geçti ve 40 dakikalık normal sürede yeniş gerçekleşmedi. Normal süre içinde Şaban Yılmaz’ın çok sert güreşi vardı. Şaban Yılmaz’ın el ensesi Faruk Akkoyun’un yüzünde patlarken, yine Şaban Yılmaz’ın kafası, Faruk Akkoyun’un çenesine çarptı.

ÖNCE UÇTU SONRA GERDANLAMA İLE BASTIRDI

Tüm bu sertliğe rağmen geri adım atmayan Faruk Akkoyun iyi bir strateji içinde gerçekleştirdiği müsabakayı puanlamaya götürdü. Minder güreşçisi olmasına ve hafif olduğu için rakibinden daha çabuk bir güreşçi olan Faruk Akkoyun, rakibi yerdeyken inanılmaz bir zıplama hamlesi ile Şaban Yılmaz’ın arkasına geçti. Şaban Yılmaz dirense de Faruk Akkoyun sol kolu ile “Gerdanlama” oyunu ile Şaban Yılmaz’ı bastırdı ve adını yarı finale yazdırdı.

ORHAN OKULU VE ALİ GÜRBÜZ DE SON 4’E KALDI

Çeyrek finalin diğer maçlarında Ali Gürbüz, Serhat Gökmen’i puanlamada geçti, Orhan Okulu ise Osman Aynur’a 3 ihtar verdirterek normal sürede rakibini mağlup etti. Sağ dizinden sakatlığı bulunan Osman Aynur, bu ayağına sert bir tırpan yedi ve uzun süre dirense de dizindeki sakatlık Osman Aynur’a güreş imkanı vermedi.

FARUK RAKİBİNİ KÜNDEDEN ÇEVİRMEK İSTEDİ

Çekilen kuralar sonucu Faruk Akkoyun, Antalya Korkuteli’nden İsmail Koç ile Antalya Muratpaşa’dan Orhan Okulu da yine Antalya’dan Ali Gürbüz ile eşleşti. Faruk Akkoyun, kendisinden daha iri ve ağır olan İsmail Koç karşısında savunma güreşi yaptı. Oyun sık sık alan dışına taştı. Normal süre içerisinde Faruk, rakibini künde pozisyonuna getirdi. İsmail Koç’u çevirmek isteyen Faruk, rakibinin hamlesi ile altta kaldı ve talihsiz bir yenilgi aldı.

ALİ GÜRBÜZ DÖRDÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON

Diğer yarı final maçında Ali Gürbüz, Orhan Okulu mücadelesi hayli çetin geçti. Puanlamaya giden karşılaşmada rakibini bastıran Ali Gürbüz, İsmail Koç’un finaldeki rakibi oldu. Durağan geçen final de puanlamaya gitti. Ali Gürbüz yaptığı atakla İsmail Koç’u bastırdı ve üst üste iki toplamda ise dördüncü kez başpehlivan oldu. Kocaeli ise yıllar sonra Faruk Akkoyun ile Kırkpınar’da kürsü gördü.