12 Tem 2021 - 14:20- Asayiş G: 12 Tem 2021 - 14:25

Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı! mask

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Operasyon geçiren Büyükgözün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyükgöz sosyal medyadan durumunun iyi olduğunu açıklayarak, "Muhterem hemşehrilerim, Dün gece yaşadığım ani rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığım Fatih Devlet Hastanesi'nde küçük bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum hamdolsun iyi. Siz değerli hemşehrilerimden dua beklerken; arayan, soran kıymetli kardeşlerime de hasseten teşekkür ederim" dedi. 
# sağlık

12 Tem 2021 - 14:20 - Asayiş

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