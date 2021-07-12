Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Operasyon geçiren Büyükgözün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyükgöz sosyal medyadan durumunun iyi olduğunu açıklayarak, "Muhterem hemşehrilerim, Dün gece yaşadığım ani rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığım Fatih Devlet Hastanesi'nde küçük bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum hamdolsun iyi. Siz değerli hemşehrilerimden dua beklerken; arayan, soran kıymetli kardeşlerime de hasseten teşekkür ederim" dedi.
12 Tem 2021 - 14:20- Asayiş Güncelleme: 12 Tem 2021 - 14:25
Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı!
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyyükgöz, dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.