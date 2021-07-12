Kırkpınar’da Gölcük rüzgarı

660.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Gölcük rüzgârı esti. Başpehlivan Yıldıray Akın’ın çeyrek finale kalmasıyla birlikte ona destek olmak için Edirne’ye Gölcüklüler adeta akın etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte Edirne Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'na giderek, Gölcük Belediyesporlu güreşçilere destek oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.