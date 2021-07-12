12 Tem 2021 - 14:23- Spor G: 12 Tem 2021 - 14:25

Kırkpınar’da Gölcük rüzgarı
Kırkpınar’da Gölcük rüzgarı mask
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660.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Gölcük rüzgârı esti. Başpehlivan Yıldıray Akın’ın çeyrek finale kalmasıyla birlikte ona destek olmak için Edirne’ye Gölcüklüler adeta akın etti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte Edirne Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'na giderek, Gölcük Belediyesporlu güreşçilere destek oldu.

12 Tem 2021 - 14:23 - Spor

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