Ömer Aysan ve Ayça Karasu evlendi

Kocaelispor’un eski futbolcularından Ömer Barış Aysan ile Ayça Karasu’nun nikah akdini gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor'a olan hizmetleri nedeniyle damat Aysan'a teşekkür plaketi de verdi

ŞAMPİYONLUK PLAKETİNİ ALDI

İzmit Belediyesi, Kocaelispor'un kazandığı şampiyonluklarda pay sahibi olan isimleri onurlandırmaya devam ediyor. Altyapısından yetiştiği Kocaelispor'da 5 sezon forma giyen ve 2002 yılında kazanılan Türkiye Kupası'nda pay sahibi olan eski futbolcu Ömer Barış Aysan, WellbornLuxuryHotel'de düzenlenen törende Ayça Karasu ile dünya evine girdi. Nikah akdini İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptığı törende, ayrıca geçmiş dönemde Kocaelispor'a olan hizmetleri nedeniyle damat Ömer Barış Aysan'a teşekkür plaketi verildi.

2002 YILINDAKİ ŞAMPİYONLUKTA KADRODAYDI

Çifte mutluluk yaşayan Aysan, kendisini unutmayarak onurlandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Kocaelispor altyapısından 2000-2001 sezonunda A takıma yükselen ve 2005-2006 sezonuna kadar yeşil-siyahlı ekipte ter döken Ömer Barış Aysan, ardından Bursaspor'a transfer oldu. Kocaelispor'un 2002 yılında Türkiye Kupası'nı kazandığı dönemde de kadroda bulunan Aysan, daha sonrasında Ankaraspor, Trabzonspor, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu ve Şanlıurfaspor formaları da giydi. Hayatını Ayça Karasu ile birleştiren 38 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, şu an ise antrenörlük eğitimlerine devam ediyor.