12 Tem 2021 - 14:28- Spor G: 12 Tem 2021 - 14:29

Taşçı şöleni tribünden izledi
Taşçı şöleni tribünden izledi mask

Ahmet Taşçı Tribünü’nde, hemşerileriyle birlikte oturan ve karşılaşmaları takip eden Başkan Sezer ve Başkan Seymen, alkışlarıyla da sporculara destek oldu. 

12 Tem 2021 - 14:28 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.226.721 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Faruk ve Yıldıray ile gururlandık mask
Faruk ve Yıldıray ile gururlandık
Kırkpınar’da Gölcük rüzgarı mask
Kırkpınar’da Gölcük rüzgarı
Ata sporuna sahip çıkıyorlar mask
Ata sporuna sahip çıkıyorlar
Karadaş, genel merkez görevine devam edecek mask
Karadaş, genel merkez görevine devam edecek
Eski Kocaelispor kaptanı Saffet TPFD başkanı oldu mask
Eski Kocaelispor kaptanı Saffet TPFD başkanı oldu
Yağlı güreşin yıldızları Kartepe’ye geliyoooor! mask
Yağlı güreşin yıldızları Kartepe’ye geliyoooor!
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL