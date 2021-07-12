12 Tem 2021 - 14:28- Spor G: 12 Tem 2021 - 14:30

Yıldıray Akın gururlandırdı
Yıldıray Akın gururlandırdı mask

Gölcük’ün gururu Genç Pehlivan Yıldıray Akın çeyrek final maçını kaybetse de başpehlivan olarak ilk Kırkpınar deneyiminde önemli bir başarı yakalamış oldu.

 

 

 

12 Tem 2021 - 14:28 - Spor

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