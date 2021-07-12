Tam bir kapalı kutuyuz

Sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da tempolu bir şekilde sürdüren 1.Lig ekibi Kocaelispor’da, antrenman maç haftası geldi çattı

PERŞEMBE ANTALYA, PAZAR ÇAYKUR RİZE İLE…

15 Temmuz'da Antalyaspor'la, 18 Temmuz'da da Çaykur Rizespor ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da, yenilenen kadronun nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor. Özellikle yabancı transferleri ile de adeta kapalı bir kutu olan Kocaelispor’un antrenman maçlarındaki görüntüsünü 12. adam da görmek için sabırsızlanıyor.

ANKARAGÜCÜ İLE DE MAÇ OLABİLİR

Dış transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda yerli kaleci, 8 numara ve yerli bir forvet arayan Kocaelispor’da, hazırlık maçlarındaki genel durum transfere yeni bir şekil de verebilir. 18 Temmuz'daki Rize maçının ardından Erzurum kampını noktalayacak olan takım, Kurban Bayramı izninin ardından 2. etap hazırlıklarını Bolu'da gerçekleştirecek. Burada kardeş kulüplerden Adana Demirspor'la kesin olarak antrenman maçı yapılacak. Bolu’daki muhtemel rakiplerden birisi. 1. Lig takımlarından Ankaragücü olacak.