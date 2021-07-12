İzmit Belediyesi, Gebzespor'u yalnız bırakmadı

Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Gebzespor’da başkan Recep Avcı’nın tek aday olarak girdiği ve güven tazelediği kongreye İzmit Belediyesi üst yönetim kadrosu da katıldı

TEK ADAYLI GENEL KURUL

Spora ve sporcuya önem veren İzmit Belediyesinin üst düzey yöneticileri, ilimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Gebzepor Kulübü’nün genel kuruluna katıldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ile İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın katıldığı genel kurul Gebzespor Kulübü Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Tek adaylı genel kurulda Gebzespor’un mevcut başkanı Recep Avcı güven tazeledi. Avcı, kongrelerine katılan Torun ile Ağa’ya teşekkürlerini sundu.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Gebzespor’un genel kuruluna; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Gebze Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, Ak Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, Gebzespor eski başkanlarından Yavuz Unsur ve Yusuf Öztürk, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Baran Aydın, Kocaelispor Başkan Vekili Harun Kaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, İnşaat Mühendisler Odası Başkanı Ahmet Kadı, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, ADD Başkanı Nilgün Aydın, spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri, mahalle muhtarları, delegeler ve çok sayıda mor beyazlı taraftar katıldı.