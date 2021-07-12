İhsaniyeli Selinay Turgutlu BLD.’de

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı transfer çalışmalarına devam ediyor. Tarihinde ilk kez Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, genç sporcu Selinay Akçin ile sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleşen imza töreninde 21 yaşındaki pasör çaprazı İhsaniyeli Selinay Akçin, yeni sezonda Turgutlu Belediyespor’un başarısı için ter dökecek. Selinay Akçin, Somaspor, Ataspor, İhsaniyespor Kulübü, Aydınspor, Akhisargücü’nde forma giydi. Kariyerinde Genç Takım Kategorisinde Kocaeli il birinciliği bulunan Selinay Akçin aynı zamanda İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı’nda yer alarak 23 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında İtalya’da gerçekleşecek olan İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.