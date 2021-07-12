12 Tem 2021 - 14:32- Spor G: 12 Tem 2021 - 14:33

Yelkencileri ağırlayacağız
Yelkencileri ağırlayacağız mask

Türkiye Yelken Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Darıca Yelken Kulübü tarafından organize edilen Milli Birlik ve Demokrasi Günü Kupası Yelken Yarışlar, 14-15 Temmuz tarihinde Darıca Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek. Darıca Balyanoz Koyu parkurunda düzenlenecek olan yarışmada, Kocaeli, İzmir ve İstanbul illerinden farklı kulüplerden Optimist ve Laser kategorilerinde 50’den fazla sporcu mücadele edecek. Müsabakaları izlemek etmek isteyen vatandaşlar, Balyanoz Koyu Sahil Parkı’ndan yarışma heyecanına ortak olabilecek.

12 Tem 2021 - 14:32 - Spor

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