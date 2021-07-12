İlimizin önemli derneklerinden Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği üyelerine yaptıkları etkinlilerle güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Başkan Selçuk Tanrıkulu öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte üyeler Kandıra doyasıya eğlendi. Etkinlikten sonra kısa bir açıklama yapan Tanrukulu, “ Koronavirüs nedeniyle birçok etkinliğimizi yapmadık ama 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte bizde üyelerimizle birlikte etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün Kandıra’da denize geldik ve çok güzel vakit geçirdik. Bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.
12 Tem 2021 - 15:05- Gündem Güncelleme: 12 Tem 2021 - 15:07
Başkan Tanrıkulu’ndan üyelerine güzel etkinlik
Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Selçuk Tanrıkulu, üyeleri ile birlikte denize gitti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.