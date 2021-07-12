12 Tem 2021 - 15:05- Gündem G: 12 Tem 2021 - 15:07

Başkan Tanrıkulu’ndan üyelerine güzel etkinlik

Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Selçuk Tanrıkulu, üyeleri ile birlikte denize gitti.

Başkan Tanrıkulu’ndan üyelerine güzel etkinlik mask

İlimizin önemli derneklerinden Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği üyelerine yaptıkları etkinlilerle güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Başkan Selçuk Tanrıkulu öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte üyeler Kandıra doyasıya eğlendi. Etkinlikten sonra kısa bir açıklama yapan Tanrukulu, “ Koronavirüs nedeniyle birçok etkinliğimizi yapmadık ama 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılması  ile birlikte bizde üyelerimizle birlikte etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugün Kandıra’da denize geldik ve çok güzel vakit geçirdik. Bu ve benzeri etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.
# koronavirüs

12 Tem 2021 - 15:05 - Gündem

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