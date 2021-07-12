12 Tem 2021 - 15:19- Asayiş G: 12 Tem 2021 - 15:22

İş merkezinde asansör boşluğuna düştü!
İş merkezinde asansör boşluğuna düştü! mask

Kandıra İsmail Şenoğlu Caddesi'ndeki iş merkezinde bulunan diş polikliniğine giden Kafiye Bekiroğlu (65), üst kata çıkmak için adım attığı asansörde kabinin olmadığını fark edemeyerek bodrum kata düştü. Bacaklarında kırıklar oluşan Bekiroğlu, bulunduğu yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Yaralı kadın, daha sonra Kandıra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# sağlık, Kadın, itfaiye

12 Tem 2021 - 15:19 - Asayiş

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