Kandıra’daki skandalı belediye başkanı kabul etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın başkanlığında toplanan mecliste 98 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da olduğu öğrenildi. Çakmak, bütün vatandaşları 15 Temmuz kutlamalarına çağırdı.

DENİZ UÇAKLARI MECLİS GÜNDEMİNDE

Meclis gündemi öncesi CHP grubu tarafından verilen önergede, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında deniz kirliliği ve orman yangınlarını denetlemek amacıyla deniz uçağı kiralama hizmet alım ihalesi yapılmıştır. Uçuş saati 200 saat olarak belirlenen ihaleye 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana kaç saat denetleme uçuşu yapılmıştır. Toplam bedeli ne kadardır? İhaleyi hangi firma almıştır?” sorularının yazılı olarak cevaplandırılması istendi.

“VAKIF İÇİN BİR ŞEY YAPILMADI”

Saadet Partisi tarafından verilen önergede, “Doğantepe Mahallesi Doğantepe mevkiine vakıf üniversitesi kurma geleneğine riayet edilerek alanın bir kısmının vakfa tahsis edildiği, şahıslara da verildiği görülmektedir. Bir kısmının hafriyat, bir kısmının tarımsal alan olarak kullanıldığı görülmektedir. Alanın önemli bir kısmının konut olarak yapılabileceğini görmüş olmaktayız. Doğacak konut ihtiyacı bahse konu bu alanın konumunun açık olarak görülmektedir. Vakfa devredeli 5-10 yıl olmasına rağmen bir şey yapılmadığı görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla girişimler yapılarak kamu arazilerinin yapılması konusunda önerimiz bulunmaktadır” denildi.

“39 KİŞİYİ YURTDIŞINA GÖNDERDİ Mİ?”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz söz alarak gündem dışı konuştu. Canbaz, “İYİ Parti Körfez Alihocalar bölgesinde taş ocakları var. Zaman zaman dinamit atımları oluyor. Kontrollü atılması lazım. Yeni açılan taş ocağına köylülerin uyarısında ben Allah’tan başka kimseden korkmam, kimse hesap soramaz gibi bir cevap veriyor işletme sahibi. Burayı kim denetliyor? Bu konunun üstüne büyükşehir olarak gidilmesini rica ediyorum. Kandıra Belediyesi 39 kişiyi yurtdışına gönderdi mi? Gönderdiyse bu konuda bilgi verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“SİZ BİZE KURAL MI ÖĞRETİYORSUNUZ?”

Yaşar Çakmak ne kadar daha konuşacağını sorması üzerine Canbaz, “Siz konuşunca sınır yok, biz konuşunca sınır var. Siz bize kural mı öğretiyorsunuz bu yaştan sonra? Şimdiye kadar biterdi bir durun. Size mi soracağız? Siz bu ülkeyi işgal mi ettiniz” ifadelerinin üzerine meclis üyeleri tepki gösterdi. Çakmak, “Bu meclisin başkanı benim. Ben istemiyorum, kanun istiyor” dedi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın arazisinin bir bölümünün yıkılması ile ilgili Canbaz, “Benim milletvekilimin tapulu arazisinde bir dönem girildi diye 450 hayvanı olan, gebe hayvanlarının üzerine ahır yıkılıyor; Gebze’den bir aslan parçası belediye meclis üyesi vicdanen rahatsızım diyor, istifa ediyor. Vicdanınız rahat mı? Bu talimatı verenler açıklasın” dedi. Çakmak ise, “Herhangi bir yorum yapmıyorum. Kamuoyu takip ediyor” ifadelerinde bulundu.

KANDIRA’DAN YURTDIŞINA GİDEN İŞÇİLERİ AÇIKLADI

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan söz alarak, “Bahsettiğiniz aslan parçası benim 25 yıllık arkadaşım. Kullanacağımız kelimelere dikkat edelim. Kandıra konusunda diğer tüm belediyeler gibi elindeki mevzuat gereği yurtdışına gönderdiği, göndermekte de karar aldığı oylamalardan sonra yapılan bir uygulamadır. Meclisten oy birliğiyle geçti. Sizin arkadaşlarınız da vardı. Millet İttifakı’nın bizim için, Kocaeli için değerli olan Kocaelispor’a başkanlık yapmış ve geçmiş dönemlerde CHP’den belediye başkanlığı yapan Turan Sarı’nın getirdiği bir konuydu bu. Biz de bunun doğrultusunda baktık ve onay verdik. Dönüp dönmeme konuları içişleri bakanlığının, müfettişlerin yaptığı soruşturmalar var. Evet dönmeyenler var. Kararı İçişleri Bakanlığı verecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları vardır. Çıkan neyse boyumuz ince ama biz yanlış bir şey yapmadık. Yanlış bir şey yapmışız gibi lanse etmeye gerek yok. Doğru bir iş yapılmıyor” dedi.

“800 METREKARE ARTIŞ OLDU”

Büyükşehir ile kamu yararına çalışan Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi arasında ortak hizmet projeleri ile ilgili protokol yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Başiskele Fatih Mahallesi’ndeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili söz alan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Burada ada toplulaştırması yapıldı. Bu düzenleme ile konut alanında 800 metrekare bir artış oldu” dedi. AK Partili Meclis Üyesi Sadullah Keleş ise “Konut alanı artış olsa da diğer parsel bin 600 metre civarında. Toplulaştırma yapılan adada park alanı artmış toplamda 2 bin metrekare park ve yeşil alan artması söz konusu. Toplamda yeterli kamu faydası vardır” dedi. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.

“MÜFTÜLÜK YERİNE BİR İTİRAZIMIZ YOK”

Çayırova Belediyesi Akse ve Özgürlük Mahalleleri 2034 ada, 1176 ada 22 No’lu parsel ve 1224 adanın doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Müftülük yerinin düzenlenmesiyle ilgili bir itirazımız yok. Bir park alanında belediye hizmet alanı oluşturuluyor. Biz parkın bütünlüğünün bozulduğunu söyledik. İki blok arasındaki mesafeyi sağlamıyor diye şerhimizi devam ettirdik” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

“DİLOVASI BELEDİYESİ’NİN İTİRAZI VAR”

KOBİ OSB ile birlikte Kocaeli’de OSB sayısı 14’e çıktı. Yaklaşık 150 hektar alanda kurulan OSB, Kocaeli’nin ilk KOBİ OSB’si oldu. OSB’nin sınırlarının imar planlarına işlenmesine CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Islah fobi OSB alanı olarak ilan ediliyor. Islah OSB’nin gerekli şeyleri yerine getirmesinin ardından geçen sene tüzel kişilik kazanıyor. Birçok yetki yönetmelik gereği OSB’ye devretmekte, bu da belediyelerin gelirlerinde azalma olmaktadır. Bu OSB’lerin 6 tanesi Dilovası’nda. Dilovası Belediyesi’nin itirazı var. Hem bizim hem de büyükşehirin yer seçiminde itirazları dikkate alınmadık. Biz bunu idare mahkemesine verdik; bunun beklenmesi gerektiği şeklinde dosyada yazısı var. Burada pek çok yetkinin belediyelerden alınması OSB’ye verilmesi OSB’leri artık kendi sınırları içerisinde Cumhuriyet hürriyetine kavuşturuyor” dedi.

“DENETİM YAPMA YETKİSİ BİLE YOK”

Büyükşehrin OSB içerisinde denetim yapma yetkisi dahi olmadığını belirten Tanış, “Buraya yapılacak olan ulaşım altyapısı, çalışacak olan insanların barınması vs. belediyelere maliyet getirmektedir. Büyükşehir ve belediyeler buralarda bir altyapı çalışması yapacağı zaman kendi sınırlarına 1 metre bile girilmesini kabul etmiyorlar. Büyükşehir belediyesinin OSB içerisinde bir denetim yapma yetkisi bile yok. 4562 sayılı OSB kanununda yetkilerin yeniden değerlendirilmesi, maddelerin tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Mecliste kabul edilen konuda 11 yıldır pek bir adım atılmadığını görüyoruz” ifadelerinde bulundu. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

60 YILLIK İSKELE İMARI KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Önce Aygaz daha sonra ise TÜPRAŞ tarafından yaklaşık 60 yıldır kullanılan 2018 yılında ise faaliyete geçen yönetmelik değişikliği nedeniyle kapatılan iskele için dolgu imar planın planlara işlenmesi gündeme geldi. TÜPRAŞ tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak yapılan planın imar planına işlenmesi maddesi komisyona iade edildi. Körfez Belediyesi,İlimtepe Mahallesi, Millet Bahçesi ile ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, “Şener Bey keyifli keyifli oturuyor. Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi’ne yapılacak Millet Bahçesi maddesi olarak düzenlenmesini içeren İlimtepe bölgesinde yıllardan beri sıkıntımız var. Şu anda Millet Bahçesi yapılacak yer çevrilmiş durumda ama içi hayvan dolu. Belediye başkanı hayvan sorununu çözecek sonra da millet bahçesi yapılacak ki bir anlamı olsun” dedi.

“HERKES GİBİ OTURUYORUM BEN DE”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Nazik yorumları için teşekkür ediyorum. Biz Fevzi Bey’i normal bir iletişim seviyesine getiremeyeceğiz. Çok da ısrar etmiyorum. Kendine yakıştığı gibi hitap etsin. Herkes gibi oturuyorum ben de. İlimtepe’de bahsettiği problem var, önemli adımlar attık; belli bir azalma var ancak gri renkli, boz renkli inekler ile ilgili bir sıkıntı var. Bu teşvikin bu bölgede iptal edilmesiyle ilgili görüşümüzü verdik. İlimtepe’nin etrafı çevrilecek; çok büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bizim kurban pazarımız da şu an o bölgede. Bin 500 sosyal konutun ihalesi de yapıldı. Konutlar belli bir aşamaya geldikten sonra kurban pazarımızı da başka bir bölgeye taşımak zorunda kalacağız” ifadelerinde bulundu. Bir sonraki meclis toplantısı 12 Ağustos Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak.