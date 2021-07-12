12 Tem 2021 - 15:31- Gündem G: 12 Tem 2021 - 16:02

“Size mi soracağız? Siz bu ülkeyi işgal mi ettiniz?”

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
“Size mi soracağız? Siz bu ülkeyi işgal mi ettiniz?” mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın başkanlığında toplanan mecliste 98 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da olduğu öğrenildi. Çakmak, bütün vatandaşları 15 Temmuz kutlamalarına çağırdı.

“39 KİŞİYİ YURTDIŞINA GÖNDERDİ Mİ?”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz söz alarak gündem dışı konuştu. İYİ Parti Körfez Alihocalar bölgesinde taş ocakları var. Zaman zaman dinamit atımları oluyor. Kontrollü atılması lazım. Yeni açılan taş ocağına köylülerin uyarısında ben Allah’tan başka kimseden korkmam, kimse hesap soramaz gibi bir cevap veriyor işletme sahibi. Burayı kim denetliyor? Bu konunun üstüne büyükşehir olarak gidilmesini rica ediyorum. Kandıra Belediyesi 39 kişiyi yurtdışına gönderdi mi? Gönderdiyse bu konuda bilgi verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“SİZ BİZE KURAL MI ÖĞRETİYORSUNUZ?”

Yaşar Çakmak ne kadar daha konuşacağını sorması üzerine Canbaz, “Siz konuşunca sınır yok, biz konuşunca sınır var. Siz bize kural mı öğretiyorsunuz bu yaştan sonra? Şimdiye kadar biterdi bir durun. Size mi soracağız? Siz bu ülkeyi işgal mi ettiniz” ifadelerinin üzerine meclis üyeleri tepki gösterdi. Çakmak, “Bu meclisin başkanı benim. Ben istemiyorum, kanun istiyor” dedi.

“GEBZE’DE BİR ASLAN PARÇASI”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın arazisinin bir bölümünün yıkılması ile ilgili Canbaz, “Benim milletvekilimin tapulu arazisinde bir dönem girildi diye 450 hayvanı olan, gebe hayvanlarının üzerine ahır yıkılıyor; Gebze’den bir aslan parçası belediye meclis üyesi vicdanen rahatsızım diyor, istifa ediyor. Vicdanınız rahat mı? Bu talimatı verenler açıklasın” dedi. Çakmak ise, “Herhangi bir yorum yapmıyorum. Kamuoyu takip ediyor” ifadelerinde bulundu.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumhurbaşkanı, Tahir Büyükakın, İyi Parti
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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12 Tem 2021 - 15:31 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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