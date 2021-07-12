TFF 3. Lig grup kura çekimi yapıldı! Darıca G.B. 2’nci, Belediye Derince 3'üncüGrup’ta

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Darıca G.B. 2’nci, Belediye Derince, 3.Grup’ta yer aldı. maçlar 4-5 Eylül’de başlayacak
1 VE 3.GRUP 18, 2.GRUP 19 TAKIMLA OYNANACAK
Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda 55 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de müsabakalar 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak.
YÜZDE 50 SEYİRCİLİ
TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, törende yaptığı konuşmada geçen sezonun pandemi nedeniyle zor koşullar altında geçtiğini ifade ederek, "Bu sene şartlar daha iyiye gidiyor. Sezonu yüzde 50 seyircili başlatmayı istiyoruz. Sizlerin taraftarlarınızın desteğini de arkanıza alarak iyi bir sezon geçirmenizi ümit ediyoruz. Herkese başarılı bir sezon diliyorum" dedi.
3.LİG 1.GRUP:
1954 KELKİT BELEDİYE
ARNAVUTKÖY BLD.
ARTVİN HOPA
BATMAN PETROL
BELEDİYE KÜTAHYA
BERGAMA BELEDİYE
BURSA YILDIRIM
ÇATALCASPOR
ELAZIĞSPOR
ERBAASPOR
FATSA BELEDİYE
HENDEKSPOR
KAHTA 02 SPOR
KARAMAN BELEDİYE
MAMAK FUTBOL K.
NEVŞEHİR BELEDİYE
OSMANİYE FK
SANCAKTEPE FK
3.LİG 2.GRUP:
52 ORDUSPOR
68 AKSARAY BEL.
76 IĞDIR BEL.
ALANYA KESTEL
ALTINDAĞSPOR
BAYRAMPAŞASPOR
ÇARŞAMBASPOR
DARICA G.B. A.Ş.
DÜZCESPOR
ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
HACETTEPESPOR
HALİDE EDİP ADIVAR
İSKENDERUN A.Ş.
KIZILCABÖLÜKSPOR
KUŞADASISPOR
MALATYA YEŞİLYURT
SİİRT İL ÖZEL İDARE
ŞİLE YILDIZSPOR
YOMRASPOR
3.LİG 3.GRUP:
AĞRI 1970 SPOR
BELEDİYE DERİNCE
B.Ç.TEPECİK A.Ş.
CEYHANSPOR
ÇANKAYA FK
EDİRNESPOR
EROKSPOR A.Ş.
FETHİYESPOR
GÜMÜŞHANESPOR
İÇEL İDMAN YURDU FK
KARBEL KARAKÖPRÜ B.
KARABÜKSPOR
KARŞIYAKA
KIRIKKALE B. ANADOLU
MARDİN FOSFAT
MODAFENSPOR
OFSPOR A.Ş.
ORDUSPOR 1967 FSK.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.