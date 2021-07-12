TFF 3. Lig grup kura çekimi yapıldı! Darıca G.B. 2’nci, Belediye Derince 3'üncüGrup’ta

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Darıca G.B. 2’nci, Belediye Derince, 3.Grup’ta yer aldı. maçlar 4-5 Eylül’de başlayacak

1 VE 3.GRUP 18, 2.GRUP 19 TAKIMLA OYNANACAK

Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. 2021-2022 sezonunda 55 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de müsabakalar 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak.

YÜZDE 50 SEYİRCİLİ

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, törende yaptığı konuşmada geçen sezonun pandemi nedeniyle zor koşullar altında geçtiğini ifade ederek, "Bu sene şartlar daha iyiye gidiyor. Sezonu yüzde 50 seyircili başlatmayı istiyoruz. Sizlerin taraftarlarınızın desteğini de arkanıza alarak iyi bir sezon geçirmenizi ümit ediyoruz. Herkese başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

3.LİG 1.GRUP:

1954 KELKİT BELEDİYE

ARNAVUTKÖY BLD.

ARTVİN HOPA

BATMAN PETROL

BELEDİYE KÜTAHYA

BERGAMA BELEDİYE

BURSA YILDIRIM

ÇATALCASPOR

ELAZIĞSPOR

ERBAASPOR

FATSA BELEDİYE

HENDEKSPOR

KAHTA 02 SPOR

KARAMAN BELEDİYE

MAMAK FUTBOL K.

NEVŞEHİR BELEDİYE

OSMANİYE FK

SANCAKTEPE FK

3.LİG 2.GRUP:

52 ORDUSPOR

68 AKSARAY BEL.

76 IĞDIR BEL.

ALANYA KESTEL

ALTINDAĞSPOR

BAYRAMPAŞASPOR

ÇARŞAMBASPOR

DARICA G.B. A.Ş.

DÜZCESPOR

ELAZIĞ KARAKOÇAN FK

HACETTEPESPOR

HALİDE EDİP ADIVAR

İSKENDERUN A.Ş.

KIZILCABÖLÜKSPOR

KUŞADASISPOR

MALATYA YEŞİLYURT

SİİRT İL ÖZEL İDARE

ŞİLE YILDIZSPOR

YOMRASPOR

3.LİG 3.GRUP:

AĞRI 1970 SPOR

BELEDİYE DERİNCE

B.Ç.TEPECİK A.Ş.

CEYHANSPOR

ÇANKAYA FK

EDİRNESPOR

EROKSPOR A.Ş.

FETHİYESPOR

GÜMÜŞHANESPOR

İÇEL İDMAN YURDU FK

KARBEL KARAKÖPRÜ B.

KARABÜKSPOR

KARŞIYAKA

KIRIKKALE B. ANADOLU

MARDİN FOSFAT

MODAFENSPOR

OFSPOR A.Ş.

ORDUSPOR 1967 FSK.