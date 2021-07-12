İzmit Belediyesporlu atletler zirveyi domine etti 

Pandeminin yarattığı olumsuz koşullara karşın gösterdikleri başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine toplayan İzmit Belediyesporlu atletler, son olarak Bursa’nın Kazancı Köyü’nde gerçekleştirilen 9 kilometrelik Bursa Kazancı Dostluk Koşusu’nda ter döktü. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 12 takımdan 250 sporcunun yer aldığı organizasyonda İzmit Belediyespor ise 3 sporcu ile temsil edildi. Hem bireysel hem de takım olarak önemli derecelere imza atan mavi-beyazlılar, Bursa’da kürsüyü domine ederek takımlarda birincilik kupasının sahibi oldu.

KÜRSÜYE AMBARGO KOYDULAR

İzmit Belediyespor’un zirvede tamamladığı takımlar sıralamasında Bursa Atletizm Kulübü ikinci, İstanbul Tempo Atletizm Kulübü de üçüncü oldu. Temsilcimizde Serra Kökduman, Bursa’daki koşuda 37:18:13’lük derecesi ile birinci oldu. 42:32:32’lik dereceye imza atan Handan Bolut’ta, Serra’nın hemen arkasında yer alarak ikinci oldu. Organizasyonu 42:53:56’lık sürede tamamlayan Elif Serbest genelde dördüncü, kendi yaş grubunda ise birinci olarak zirvede yer aldı. Bursa’dan birincilikle dönen temsilcimizde antrenör Turgut Demirkıran, takıma desteğini esirgemeyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya’ya ve İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.