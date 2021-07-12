İzmit Belediyesporlu karateciler Şanlıurfa’da kürsü kovalayacak

İzmit Belediyespor Karate Takımı, 13-18 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Türkiye Ümit Genç –U21 Karate Şampiyonasında mücadele edecek. Şampiyona için sıkı bir hazırlık dönemi geçiren sporcular arasında yapılan seçmeler sonuçlandı. Bu kapsamda İzmit Belediyesporlu 10 karateci Şanlıurfa’da düzenlenecek şampiyonada İzmit’i temsil etmek üzere yola çıktı.



KAFİLEDE 10 SPORCU VAR

İzmit Belediyespor’un başarılı karatecilerinden; Yuşa Öntürk, İclal İbiş ve Serra Zaloğlu U-21 kategorisinde, Talha Bayrak, Burçe Telli, M. Esma Kılıç ve Emir Efe Karabulut gençler kategorisinde, Sude Serhatlı, Ecrin Pesen ve Nisa Serhatlı ümitler Kategorisinde kürsü için tatamiye çıkacak.