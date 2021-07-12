“Büyükşehrin OSB’lerde denetim yapma yetkisi bile yok”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın başkanlığında toplanan mecliste 98 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Ankara’da olduğu öğrenildi. Çakmak, bütün vatandaşları 15 Temmuz kutlamalarına çağırdı.

“DİLOVASI BELEDİYESİ’NİN İTİRAZI VAR”

KOBİ OSB ile birlikte Kocaeli’de OSB sayısı 14’e çıktı. Yaklaşık 150 hektar alanda kurulan OSB, Kocaeli’nin ilk KOBİ OSB’si oldu. OSB’nin sınırlarının imar planlarına işlenmesine CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Islah fobi OSB alanı olarak ilan ediliyor. Islah OSB’nin gerekli şeyleri yerine getirmesinin ardından geçen sene tüzel kişilik kazanıyor. Birçok yetki yönetmelik gereği OSB’ye devretmekte, bu da belediyelerin gelirlerinde azalma olmaktadır. Bu OSB’lerin 6 tanesi Dilovası’nda. Dilovası Belediyesi’nin itirazı var. Hem bizim hem de büyükşehirin yer seçiminde itirazları dikkate alınmadık. Biz bunu idare mahkemesine verdik; bunun beklenmesi gerektiği şeklinde dosyada yazısı var. Burada pek çok yetkinin belediyelerden alınması OSB’ye verilmesi OSB’leri artık kendi sınırları içerisinde Cumhuriyet hürriyetine kavuşturuyor” dedi.

“DENETİM YAPMA YETKİSİ BİLE YOK”

Büyükşehrin OSB içerisinde denetim yapma yetkisi dahi olmadığını belirten Tanış, “Buraya yapılacak olan ulaşım altyapısı, çalışacak olan insanların barınması vs. belediyelere maliyet getirmektedir. Büyükşehir ve belediyeler buralarda bir altyapı çalışması yapacağı zaman kendi sınırlarına 1 metre bile girilmesini kabul etmiyorlar. Büyükşehir belediyesinin OSB içerisinde bir denetim yapma yetkisi bile yok. 4562 sayılı OSB kanununda yetkilerin yeniden değerlendirilmesi, maddelerin tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Mecliste kabul edilen konuda 11 yıldır pek bir adım atılmadığını görüyoruz” ifadelerinde bulundu. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

KOCAELİ'DE HANGİ OSB'LER VAR?

-Alikahya OSB

-Arslanbey OSB

-Kocaeli Asım Kibar OSB

- Dilovası OSB

-Gebze Güzeller OSB

-Gebze Kömürcüler İhtisas OSB

-Gebze OSB

-Gebze Plastikçiler OSB

-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas OSB

-Gebze VI İmes Makina OSB

- Kandıra Gıda İhtisas OSB

-Makine İhtisas OSB

-TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas OSB