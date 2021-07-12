Körfez yürümeyi seviyor!

Körfez Belediyesi, saklı güzellikleri içerisinde barındıran köyler bölgesinde doğa yürüyüşü düzenledi. İstanbul’dan yürüyüş için gelen sağlık çalışanları, güzelliklere hayran kaldı

PROTOKOLDEN İLGİ

Körfez Belediyesi, sağlık çalışanlarını ve trekking tutkunlarını Körfez’in gizli güzellikleri ile buluşturdu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında yürüyüşe katılanlar arasında; AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Bozhalil, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Cenk Hilmi Kılıç, STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

20 KİLOMETRELİK PARKUR

Sevindikli Kültür Merkezi önünde buluşan topluluk önce kahvaltı yaptı. Başkan Şener Söğüt ve AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın yaptığı kısa bir selamlama konuşması sonrasında Sanat Tarihçisi Selami Taştan da bölge ve tarihi eserler hakkında bilgiler aktardı. Kahvaltı sonrasında yürüyüş tarihi Taşköprü’den başladı ve 20 kilometrelik parkurda devam etti.

MANCARLI PİDE YEDİLER

Çoban Geçidi boyunca gerçekleştirilen yürüyüş, köy içlerine yapılan ziyaretle de devam etti. Renkli görüntülerin de oluştuğu yürüyüş sonrasında davetlilere mancarlı pide ikramında bulunuldu. Ali Hocalar Köyü’nde tamamlanan yürüyüş sonrasında Miraj Atlı Yaşam ve Binicilik Tesisleri’ne geçildi. Başkan Söğüt de ata bindi, stres attı.