Vasfi Aşçı Şanlıurfa’da

Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ile Milli Takım seçme müsabakaları 18 Temmuz’da sona erecek.

MÜSABAKALAR 11 NİSAN SALONU’NDA

Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ile Milli Takım Seçme müsabakaları Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda yapılacak. Bu önemli turnuvada İlimiz Uluslararası Karate hakemlerinden Vasfi Aşçı da görev alıyor.

DİKKAT ÇEKEN BİR HAKEM

Spor camiasının önemli isimlerindin biri olarak kabul edilen, ulusal ve uluslararası turnuvalarda görev yapan karate uluslararası hakemlerimizden Vasfi Aşçı, Şanlıurfa’daki bu önemli turnuvada Kocaeli’yi temsil edecek. Merkez Hakem Kurulu’nun geçmiş sezonlarda da takibinde olan ilimiz hakemlerinden Vasfi Aşçı’nın gösterdiği başarılı yönetimleriyle dikkatleri çektiği ve vaat eden hakemler listesinde yer aldığı belirtiliyor.