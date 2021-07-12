Vasfi Aşçı Şanlıurfa’da

Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ile Milli Takım seçme müsabakaları 18 Temmuz’da sona erecek.
MÜSABAKALAR 11 NİSAN SALONU’NDA
Türkiye Karate Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Türkiye Ümit Genç ve U-21 Karate Şampiyonası ile Milli Takım Seçme müsabakaları Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda yapılacak. Bu önemli turnuvada İlimiz Uluslararası Karate hakemlerinden Vasfi Aşçı da görev alıyor.
DİKKAT ÇEKEN BİR HAKEM
Spor camiasının önemli isimlerindin biri olarak kabul edilen, ulusal ve uluslararası turnuvalarda görev yapan karate uluslararası hakemlerimizden Vasfi Aşçı, Şanlıurfa’daki bu önemli turnuvada Kocaeli’yi temsil edecek. Merkez Hakem Kurulu’nun geçmiş sezonlarda da takibinde olan ilimiz hakemlerinden Vasfi Aşçı’nın gösterdiği başarılı yönetimleriyle dikkatleri çektiği ve vaat eden hakemler listesinde yer aldığı belirtiliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.