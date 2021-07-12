12 Tem 2021 - 16:26- Gündem G: 12 Tem 2021 - 16:28

Sokakta canlı müzik keyfi Peraband ile sürecek

"Sahne Senin, Müzik Senin" etkinliklerinin startını Grup Mavi Düş konseriyle veren İzmit Belediyesi, 1 Eylül’e kadar devam edecek olan yerel müzisyen konserlerini bu çarşamba günü Peraband ile sürdürecek
Sokakta canlı müzik keyfi Peraband ile sürecek mask
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İzmit Belediyesinin yerel müzisyenleri desteklemek ve halka eğlenceli vakit geçirecekleri ortam sunmak için hayata geçirdiği “Sahne Senin, Müzik Senin” projesinin startı verildi. Grup Mavi Düş’ün canlı performansıyla başlayan ‘Müzik Sokakta, Tebessüm Yüzde’ etkinlikleri temmuz ve ağustos ayları boyunca her çarşamba ve pazar günleri sürecek. Etkinlikler 1 Eylül’de sona erecek.

ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİ

Pazar günü NCİTY Sahili’nde Grup Mavi Düş’ün canlı performansıyla oldukça eğlenceli ve keyifli vakit geçiren İzmitliler, bu Çarşamba günü (14 Temmuz 2021) de Sabri Yalım Parkı’nda Grup Peraband ile güzel vakit geçirecek. Sevilen şarkıları İzmitliler için seslendirecek olan Peraband saatler 17.00’yi gösterdiğinde konserine başlayacak. Etkinlikler Cuma günü de Cumhuriyet Parkı’nda Sanat Müziği grubunun konseriyle sürecek. 

ETKİNLİK TAKVİMİ ŞÖYLE:

TEMMUZ AYI:

14 Temmuz Çarşamba: 
Grup Peraband / Sabri Yalım Parkı / Saat:17.00

16 Temmuz Cuma: 
Sanat Müziği / Cumhuriyet Parkı / Saat: 17.00


21 Temmuz Çarşamba:
Grup 1 Akustik / Acısu Parkı / Saat: 17.00
23 Temmuz Cuma:
Grup Boğaziçi / Gülümse Kafe / Saat: 17.00


28 Temmuz Çarşamba:
Fethi Çaçan / Yahya Kaptan Amfi / Saat: 17.00
30 Temmuz Cuma:
Pop Müzik Grubu / NCİTY Sahil / Saat: 17.00


AĞUSTOS AYI:
4 Ağustos Çarşamba:
Grup 3 Akustik / Cumhuriyet Parkı / Saat: 17.00
6 Ağustos Cuma:
Görkem Subaşı Orkestrası / NCİYT Sahil / Saat: 17.00


11 Ağustos Çarşamba:
Grup 2 Akustik / Acısu Parkı / Saat: 17.00
13 Ağustos Cuma:
Güncel Müzik Grubu / NCİTY Sahil / Saat: 17.00


18 Ağustos Çarşamba:
Grup 4 Akustik / Acısu Parkı/ Saat: 17.00
20 Ağustos Cuma:
Grup Makedonska / Yahya Kaptan Amfi / Saat: 17.00


25 Ağustos Çarşamba:
Günay ve Deniz / Sabri Yalım Parkı / Saat: 17.00
27 Ağustos Cuma:
Nurgül ve Orkestrası / NCİTY Sahil / Saat: 17.00


EYLÜL AYI:
1 Eylül Çarşamba:
Halk Müziği Grubu / NCİTY Sahil / Saat: 17.00
# NCity

12 Tem 2021 - 16:26 - Gündem

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