12 Tem 2021 - 16:27- Spor G: 12 Tem 2021 - 16:29

İzmitli çocuklar ücretsiz yüzme kursuyla eğlenirken yüzme öğrenecek

Pandemi döneminde kapalı olan ve bu süreçte tamamen yenilenen İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda yaz boyunca düzenlenecek 7-14 yaşarası çocuklara yönelik ücretsiz yüzme kursu, 12 Temmuz Pazartesi günü itibariyle gerçekleştirilen derslerle başladı
İzmitli çocuklar ücretsiz yüzme kursuyla eğlenirken yüzme öğrenecek mask

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına kısa süre öncesi yapılan tadilat ile tamamen yenilenen İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek ücretsiz yüzme kursları başladı. 12 Temmuz itibari ile başlayan kurs, birbirinden tecrübeli çok sayıda antrenör eşliğinde pazartesi ve çarşamba günleri 08.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek dersler ile devam edecek.Her saat başı farklı grupların ders aldığı programda ortalama 30-35 kursiyer yer alıyor. Kurs sonunda öğrenciler, yüzmenin en temel eğitimini tamamlamış olacak. 

YÜZMENİN EN TEMEL EĞİTİMİ VERİLİYOR

Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı’nda yer alan havuzda düzenlenen ücretsiz yüzme kursunda görev yapan ve çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Yüzme Eğitmeni Gamze Kenar, “12 Temmuz itibari ile başlayan kurslarımız yaz boyunca devam edecek. Çalışmalarımız hafta iki gün olmak üzere pazartesi ve çarşamba günleri 08.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek. Yüzmenin en temel eğitimini verdiğimiz bu kursta şu an için ortalama 30-35 öğrencimiz bulunuyor”ifadelerini kullandı.

“İLGİ, ALAKA VE HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Verilen eğitimden çok memnun kaldıklarını söyleyen özel öğrenci velisi Sultan Avcı ise, “Yüzme havuzuna severek geliyoruz. Buradaki ilgi ve alakanın yanı sıra ücretsiz verilen hizmetten çok memnunuz. Benim oğlum sağlık problemleri yaşayan bir çocuk, onun için buradaki etkinlikten çok memnun kalıyoruz. Bu ve benzeri programların devamını istiyor ve bekliyoruz. Bize bu imkanları ücretsiz ve kaliteli şekilde sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz”  şeklinde konuştu.

# sağlık, çocuk, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

12 Tem 2021 - 16:27 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.226.721 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmitli çocuklar ücretsiz yüzme kursuyla eğlenirken yüzme öğrenecek mask
İzmitli çocuklar ücretsiz yüzme kursuyla eğlenirken yüzme öğrenecek
Vasfi Aşçı Şanlıurfa’da mask
Vasfi Aşçı Şanlıurfa’da
Körfez yürümeyi seviyor! mask
Körfez yürümeyi seviyor!
İzmit Belediyesporlu karateciler Şanlıurfa’da kürsü kovalayacak mask
İzmit Belediyesporlu karateciler Şanlıurfa’da kürsü kovalayacak
İzmit Belediyesporlu atletler zirveyi domine etti  mask
İzmit Belediyesporlu atletler zirveyi domine etti 
Kadın sporcular 107 km. pedal bastı mask
Kadın sporcular 107 km. pedal bastı
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL