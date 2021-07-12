İzmitli çocuklar ücretsiz yüzme kursuyla eğlenirken yüzme öğrenecek

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına kısa süre öncesi yapılan tadilat ile tamamen yenilenen İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenecek ücretsiz yüzme kursları başladı. 12 Temmuz itibari ile başlayan kurs, birbirinden tecrübeli çok sayıda antrenör eşliğinde pazartesi ve çarşamba günleri 08.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek dersler ile devam edecek.Her saat başı farklı grupların ders aldığı programda ortalama 30-35 kursiyer yer alıyor. Kurs sonunda öğrenciler, yüzmenin en temel eğitimini tamamlamış olacak.

YÜZMENİN EN TEMEL EĞİTİMİ VERİLİYOR

Tepeköy Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları 17 Ağustos Bulvarı’nda yer alan havuzda düzenlenen ücretsiz yüzme kursunda görev yapan ve çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Yüzme Eğitmeni Gamze Kenar, “12 Temmuz itibari ile başlayan kurslarımız yaz boyunca devam edecek. Çalışmalarımız hafta iki gün olmak üzere pazartesi ve çarşamba günleri 08.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek. Yüzmenin en temel eğitimini verdiğimiz bu kursta şu an için ortalama 30-35 öğrencimiz bulunuyor”ifadelerini kullandı.

“İLGİ, ALAKA VE HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Verilen eğitimden çok memnun kaldıklarını söyleyen özel öğrenci velisi Sultan Avcı ise, “Yüzme havuzuna severek geliyoruz. Buradaki ilgi ve alakanın yanı sıra ücretsiz verilen hizmetten çok memnunuz. Benim oğlum sağlık problemleri yaşayan bir çocuk, onun için buradaki etkinlikten çok memnun kalıyoruz. Bu ve benzeri programların devamını istiyor ve bekliyoruz. Bize bu imkanları ücretsiz ve kaliteli şekilde sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.