Bağcılar Köyü, yabani otlardan arındırıldı 

Daha yaşanılabilir bir İzmit adına çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, yaz aylarının içerisinde olduğumuz şu dönemde boyları uzayan ve farklı sorunlara mahal veren yabani otları temizlemeye aralıksız devam ediyor. Ot biçme makineleri ve tırpanlar ile belirlenen bölgelerdeki yabani otları ortadan kaldıran İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bağcılar Köyü Boçkan Mahallesi’nde bir çalışma gerçekleştirdi.



VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Bağcılar Köyü Boçkan Mahallesi’nde bulunan ve köylülerin spor yapmaları adına oluşturulan bölge, uzayan ve kullanımını zorlaştıran otlardan arındırıldı. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden gelen 4-5 kişilik ekip, ot biçme makineleri ve tırpanlar ile belirlenen bölgeyi temizledi. Yabani otlardan arındırılan ve yeniden vatandaşların kullanımına açılan bölgenin temizliğinden memnun kalan bölge sakinleri, çalışma sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere ve ekiplere teşekkür etti.