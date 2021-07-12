12 Tem 2021 - 16:35- Gündem G: 12 Tem 2021 - 16:37

Tepecik Kamp Merkezi İlk Misafirlerini Ağırladı  

Başiskele Belediyesi’ne bağlı doğa ile iç içe ortamda yer alan Tepecik Kamp Merkezi, ilk misafirlerini bu hafta sonu ağırladı.  

Tepecik Kamp Merkezi İlk Misafirlerini Ağırladı   mask

Spora ve gençliğe büyük kıymet veren ve onları bir hazine olarak gören Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün Genc-i Âlâ tanıtım toplantısında da dile getirdiği Tepecik Kamp Merkezi ilk kez Başiskele Diyanet Gençlik Merkezi öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Başiskele’nin eşsiz yemyeşil doğal güzellikleri arasında, Yuvacık Barajı’nın masmavi manzarasıyla Tepecik Mahallesi’nde misafirlerini ağırlayan kamp merkezi gençlere unutulmaz bir yaz kampı yaşatıyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu yazın ilk kamp programı, bu hafta sonu Başiskele Diyanet Gençlik Merkezi 6-14 yaş arası 15 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELERLE EĞLENDİLER

Çeşitli aktiviteler ile unutulmaz bir yaz kampı yaşayan çocuklar eğitmenleriyle birlikte sabah namazı sonrası açık havada egzersiz yaptılar. Daha sonra yürüyüş parkurlarında trekking yapan öğrenciler Serindere Kanyonu’nu gezdiler. Her mevsimde farklı bir güzellik barındıran kanyon, doğal güzellikleri ve gürül gürül akan soğuk suyuyla öğrencileri mest etti.  Bedensel ve zihinsel bir çok etkinliği bir arada yapma imkanı bulan çocuklar, futbol, basketbol, kamp oyunları, bilardo, satranç ve kitap okuyarak verimli ve eğlenceli vakitler geçirdiler. Güzel bir hafta sonu geçirmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye çok teşekkür ettiler.
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12 Tem 2021 - 16:35 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

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