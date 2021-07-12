12 Tem 2021 - 16:35- Asayiş G: 12 Tem 2021 - 16:39

Husumetlisini kamyonetin altında böyle sürükledi!
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Olay, sabah saatlerinde Körfez Barbaros Mahallesi D-100 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kamyonetine binen G.Ş., kavga ettiği şahısların üzerine sürdü. G.Ş., idaresindeki kamyonet ile kavga ettiği Necmi G.’ye çarptı. Kamyonun altında sıkışan Necmi G. yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kamyonetin kaldırıma çıkması ile Necmi G. sürüklenmekten kurtulurken, G.Ş. ise kamyoneti ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

METRELERCE SÜRÜKLENEN VATANDAŞ AĞIR YARALANDI

Olayı gören vatandaşlar Necmi G.’nin yardımına koşarak, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi G., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Necmi G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şüpheli G.Ş. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı ise cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen olayda, kamyonetin Necmi G.’ye çarptığı, daha sonra hızla ilerleyen kamyonetin altında sürüklediği görülüyor.

# sağlık, eğitim

12 Tem 2021 - 16:35 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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