Vali Yavuz; “Çocuklarımıza din eğitimi vermedikçe FETÖ gibi yapılar hortlayabilir”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların desteklenmelerine ilişkin uygulama geçtiğimiz günlerde resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Uygulama kapsamında projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde yüzde 50 hibe verilecek. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı kapsayacak.

VALİLİKTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çıkan yasa sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz programın detayları hakkında bugün Valilik Akçakoca toplantı salonunda işletmecilere bilgi verdi. Toplantıya Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, vali yardımcıları, 12 ilçe kaymakamı, ilçe tarım müdürleri, ziraat odası temsilcileri ile hayvancılık işletme sahipleri katıldı.

EN YÜKSEK KATILIM KOCAELİ’DEN

Program konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine Programı’na en yüksek katılımın Kocaeli’den olmasını bekliyoruz” dedi. Gültekin’in konuşmasının ardından Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Ginesar, konu ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

“ARAZİLERİ KİM EKECEK”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sunumların ardından yaptığı konuşmada, “Hükümetimiz birçok alanda yenilikçi programlar devreye sokuyor. Tarım Bakanlığı’nın oldukça cazip proje ve destekleri bulunmakta. İlimizdeki teknik eleman sayısı çok ciddi bir rakam. 230 tane mühendisimiz var. Bu çok ciddi bir rakam. Diğer tarafta da çalışkan, cefakar çiftçilerimiz var. Ben de 8 çocuklu çiftçi bir babanın oğluyum. Geldiğimiz yerleri unutmamalıyız. Şimdilerde köylerin nüfusu azalıyor. Binlerce dönüm araziyi kim ekecek? Bunları düşünmeliyiz. O yüzden bu tür destekleri iyi anlatmalıyız” dedi.

“KOCAELİ’Yİ TARIM KENTİ YAPABİLMELİYİZ”

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Kandıra başta olmak üzere tarım ile uğraşacak olan vatandaşlara destek vermeliyiz. Proje ofisleri kuracağız. Kocaeli, bilim, sanayi ve teknoloji üssü olarak tanımlanır. Türkiye’nin yüzakı Kocaeli. Ayrıca turizm kenti Kocaeli’dir. Bütün bunların yanında Kocaeli’yi tarım kenti yapabilmeliyiz. Bu projeyi çok önemsiyorum. Atıkların atıldığı Kandıra istemiyorum. Kandıra, bizim değerli bir bölgemizdir. Hep öyle kalmasını istiyorum. Bütün fındık alanlarında üretimimizi iki sene içerisinde yüzde 100 arttırmak istiyoruz.

“İŞTEN KAÇMANIZ HIRSIZLIKTIR”

Kocaeli’yi dünya ile yarışan bir kent olarak tanımlıyoruz. Kocaeli’yi çıkarsan Türkiye’nin yüzde 25’i çıkar. Keşke Kocaeli gibi 20 tane daha kent olsa. Ben ne yapabilirim diye sorusunu hepimiz sormalıyız. Benim oturduğum koltuğun vebali var. Mesaiye gelmemeniz, işten kaçmanızda bir hırsızlıktır. Hepimiz kamu hakkını öğrenmeliyiz. Ben din hocalarına, kamu haklarından bahsetsinler diye söylüyorum. Kocaeli’deki çalışma arkadaşlarımın azmini beğendim” dedi.

“MAĞDUR OLANLAR OLABİLİR”

Vali Yavuz yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi, “Bana göre 15 Temmuz darbe girişimi değil, işgal hareketidir. Evlatlarımızı yetiştirirken ben de bilirim diyebilmeliyiz. Aklınızı kiraya vermeyin. Kendinize güvenin. Düşünen, düşündüğünü hayata geçiren samimi insanlar olarak yolumuza devam etmeliyiz. Çocuklarımıza asgari dini eğitim vermedikçe FETÖ gibi yapılar yine hortlayabilir. 15 Temmuz’u unutmamalıyız. Bunun ideolojisi yok. Mağdur edebiyatı yapıyorlar. Mağdur olanlar olabilir. Ama bu şekilde bu günü atlamaya çalışmayın. 15 Temmuz işgal hareketini meşrulaştırmasınlar” şeklinde konuştu.