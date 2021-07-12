12 Tem 2021 - 17:03- Asayiş G: 12 Tem 2021 - 17:12

Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu

Gölcük'te fren yerine gaza basan sürücünün idaresindeki otomobil evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu mask

Kaza, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 NG 170 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.E., fren yerine gaza bastı. Aniden hareketlenen otomobil, A.E'nin komşusunun bahçesine girdi. Kaza sebebiyle araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler aracın arka camlarını kırarak içinde bulunan yaralılar M.Y., A.E., G.U. ve Y.U'yu dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, itfaiye, çocuk, kaza

12 Tem 2021 - 17:03 Kocaeli/ Gölcük- Asayiş

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