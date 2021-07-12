Kaza, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Yıldız Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 NG 170 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen A.E., fren yerine gaza bastı. Aniden hareketlenen otomobil, A.E'nin komşusunun bahçesine girdi. Kaza sebebiyle araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler aracın arka camlarını kırarak içinde bulunan yaralılar M.Y., A.E., G.U. ve Y.U'yu dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
12 Tem 2021 - 17:03- Asayiş Güncelleme: 12 Tem 2021 - 17:12
Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
Gölcük'te fren yerine gaza basan sürücünün idaresindeki otomobil evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ise vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.