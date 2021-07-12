İzmit Belediyesi ağır hasarlı   binaları yıkmaya devam ediyor

Kent genelinde tehlike arz eden hasarlı binaların yıkımını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak 28 Haziran Mahallesi Devebağırtan Sokak’ta bulunan ve vatandaşlar için tehlike arz eden binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışması sonrası ortaya çıkan molozları toplayarak alanı temizleyen ekipler, bölgeyi güvenli hale getirdi.



KÖTÜ GÖRÜNTÜLER ORTADAN KALKIYOR

Kent genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak kötü görüntüler ortadan kaldırılıyor. Vatandaşların taleplerine en kısa sürede dönüş yapan ekipler, can güvenliğini tehdit eden hasarlı binaların yıkımı ile olası kazaların önüne geçiyor.