Gri pasaport skandalını Millet İttifakı da onaylamış

Kandıra Belediyesi’nin gri pasaport (hizmet pasaportu) iddialarına ilişkin tartışma sürüyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Belediyelerin görevlendirmesiyle Hollanda’ya gri pasaport ile gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu hatırlatarak, “Bu kez de Kocaeli’de benzer bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulunmuştu ve bu konuyu bir soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Gezinin organizasyonuna aracılık yapan Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat, “Biz bu iyilik karşılığında bir bağış almadık, belediye de böyle bir bağış almadı. Zaten kimsenin de ihtiyacı yok. Yurt dışına gidenlerin pasaportları da teslim edildi belediyeye. Gidenlerin hepsi döndü mü bilmiyorum ama 3 tane eksik vardı” ifadelerini kullanmıştı.

“BELGELER KAYBOLDU”

Polat’ın ardından kafile sorumlusu Efe Spor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen’e ulaştık. Dikmen, “Bizim her şeyimiz yasaldır. Geri dönenlerin pasaportunu toplu olarak biz Kandıra Belediyesi’ne teslim ettik. Kaç tane olduğun açıkçası bilemiyorum. Belgelere ağabeyim İzzet Dikmen bakıyordu, o öldükten sonra belgeler kayboldu. Bunun için gazeteye ilan verdim” şeklinde konuşmuştu.

BELEDİYE BAŞKANI YETKİ İSTEMİŞ

Olayın takipçisi olan gazetemiz, Kandıra Belediyesi’nin Kasım ayında yapılan meclis toplantısının tutanaklarına ulaştı. Kasım ayında yapılan meclis toplantısında 15-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Hollanda'nın Alphen Aan Den Rijn şehrinde düzenlenecek olan grup için Belediye Başkanı Adnan Turan’a yetki istemiş. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oybirliği ile karar aldığını öğrendik.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞ

Tutanakta yer alan ifade tam olarak şöyle geçmekte, “15-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Hollanda'nın Alphen Aan Den Rijn şehrinde düzenlenecek olan, Karma Dövüş Sanatları Antrenman Kamp Programına belediyemizi temsilen ekli listede adı, soyadı bilgileri belirtilen kişilerin masrafları kendilerine ait olmak üzere vize işlemlerinden muaf olmaları için Hizmet Pasaportu almalarına ve programa katılmaları hususunda protokolün imzalanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer veriliyor.

ONAY VEREN CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ (DİŞİ)

AKP’Lİ İSİMLER

İsmail Akalın

İsmail Aysu

Murat Tonguç

Zeynep Morgül

Ömer Bayrakdar

Mustafa Kurt

Bayram Küçükyılmaz

Nazmiye Ceylan

Sertan Kulaç

Merve Korkmaz

Hamza Biçer

Ertuğrul Özcan

Beyhan Şen

Fahri Buruş

İsmet Gürler

ONAY VEREN MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ

CHP’Lİ İSİMLER

Mustafa Türk

Gürkan Çakır

Birten Kaya

İYİ PARTİLİ İSİMLER

Mustafa Gebeş

Hüseyin Ayaz

Sinan Yolcu

Şaban Aksoy.