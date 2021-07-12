Gri pasaport skandalını Millet İttifakı da onaylamış

Kandıra Belediyesi’nin gri pasaport (hizmet pasaportu) iddialarına ilişkin tartışma sürüyor. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Belediyelerin görevlendirmesiyle Hollanda’ya gri pasaport ile gidip dönmeyen yüzlerce kişi olduğunu hatırlatarak, “Bu kez de Kocaeli’de benzer bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulunmuştu ve bu konuyu bir soru önergesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.
CELAL POLAT’A ULAŞTIK
Gezinin organizasyonuna aracılık yapan Tüm Engellileri Birleştirme Derneği Genel Başkanı Celal Polat, “Biz bu iyilik karşılığında bir bağış almadık, belediye de böyle bir bağış almadı. Zaten kimsenin de ihtiyacı yok. Yurt dışına gidenlerin pasaportları da teslim edildi belediyeye. Gidenlerin hepsi döndü mü bilmiyorum ama 3 tane eksik vardı” ifadelerini kullanmıştı.
“BELGELER KAYBOLDU”
Polat’ın ardından kafile sorumlusu Efe Spor Kulübü Başkanı Fikret Dikmen’e ulaştık. Dikmen, “Bizim her şeyimiz yasaldır. Geri dönenlerin pasaportunu toplu olarak biz Kandıra Belediyesi’ne teslim ettik. Kaç tane olduğun açıkçası bilemiyorum. Belgelere ağabeyim İzzet Dikmen bakıyordu, o öldükten sonra belgeler kayboldu. Bunun için gazeteye ilan verdim” şeklinde konuşmuştu.
BELEDİYE BAŞKANI YETKİ İSTEMİŞ
Olayın takipçisi olan gazetemiz, Kandıra Belediyesi’nin Kasım ayında yapılan meclis toplantısının tutanaklarına ulaştı. Kasım ayında yapılan meclis toplantısında 15-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Hollanda'nın Alphen Aan Den Rijn şehrinde düzenlenecek olan grup için Belediye Başkanı Adnan Turan’a yetki istemiş. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oybirliği ile karar aldığını öğrendik.
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞ
Tutanakta yer alan ifade tam olarak şöyle geçmekte, “15-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Hollanda'nın Alphen Aan Den Rijn şehrinde düzenlenecek olan, Karma Dövüş Sanatları Antrenman Kamp Programına belediyemizi temsilen ekli listede adı, soyadı bilgileri belirtilen kişilerin masrafları kendilerine ait olmak üzere vize işlemlerinden muaf olmaları için Hizmet Pasaportu almalarına ve programa katılmaları hususunda protokolün imzalanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi” ifadelerine yer veriliyor.
ONAY VEREN CUMHUR İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ (DİŞİ)
AKP’Lİ İSİMLER
İsmail Akalın
İsmail Aysu
Murat Tonguç
Zeynep Morgül
Ömer Bayrakdar
Mustafa Kurt
Bayram Küçükyılmaz
Nazmiye Ceylan
Sertan Kulaç
Merve Korkmaz
Hamza Biçer
MHP’Lİ İSİMLER
Ertuğrul Özcan
Beyhan Şen
Fahri Buruş
İsmet Gürler
ONAY VEREN MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ
CHP’Lİ İSİMLER
Mustafa Türk
Gürkan Çakır
Birten Kaya
İYİ PARTİLİ İSİMLER
Mustafa Gebeş
Hüseyin Ayaz
Sinan Yolcu
Şaban Aksoy.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.