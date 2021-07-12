Başiskele Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol güzergâhları başta olmak üzere kentin muhtelif yerlerindeki kaldırım ve orta refüjlerdeki bordür taşlarını sarı renge boyadılar. Kış aylarında yağmur ve çamurdan, yazın ise sıcaklardan etkilenerek boyaları silinen bordür taşları Başiskele genelinde yürütülen çalışmalarla tekrar boyanarak yenileniyor. Bu kapsamda son olarak Yeşilyurt Mahallesi ile Mahmutpaşa Mahallesi’ne sınır olan Mahmutpaşa Caddesi’nin kaldırım bordürlerini boyadılar. Sarı renkte boyanan bordürler, araç sürücüleri ve yayalar için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların daha güzel ve estetik bir görünün kazanmasını sağlıyor. Yayaların ve araç sürücülerinin güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çok önemli bir çalışma olan bordür boyama çalışmaları sayesinde özellikle gece vakitlerinde oluşabilecek muhtemel kazaların önüne geçiliyor.
12 Tem 2021 - 18:01- Gündem Güncelleme: 12 Tem 2021 - 18:02
Başiskele’de bordür boyama çalışmalarına devam
Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde kaldırım ve orta refüjlerdeki bordür taşlarını boyama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.