Bayram tatilinin süresi belli oldu

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün yapılan toplantıda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı.

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Sona eren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

* Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız kabine toplantısını az önce tamamladık.

* Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır.

* Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız.

* Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmak zorundayız.

* Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir. Bayram günlerini kurallara uyarak geçirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.

“KAYIPLAR HIZLA TELAFİ EDİLİYOR”

* Normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor. Üretim ve ihracat tarafında bir sıkıntımız yok.

* İnşallah 2021’de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.



* Hamdolsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 532 kilometre çıkarttık.

* Bu yollar üzerinde uzunluğu 567 kilometreyi bulan 364 yeni tünel, uzunluğu 396 kilometreyi bulan 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demiryollarında, havayollarında ve deniz yollarında da benzer atılımları hayata geçirdik.

* Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir.

* Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR’larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

* Uzunluğu 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.

* Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü’nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.

“DİYARBAKIR’DA ÇOK ÖZEL BİR GÜN GEÇİRDİK”

* Cuma günü Diyarbakır’da vatandaşlarımızla gençlerimizle çok özel bir gün geçirdik. Türkiye’nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağı nasıl attığının en somut canlı örneğini Diyarbakır’da yaşadık.



* Darbelerin onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni Diyarbakır’da ağır hissedilmişti. Yaptığımız toplu açılış töreninde her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkımızın hizmetine sunduk.

* Tekstil organize sanayi bölgesinde inşa edilen 30 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır’ın nasıl olur da geri kalmışlık batağına saplanmışlıktan başlayıp, detaylıca oradaki milletimizle konuştuk.

* Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, nice ailelere sırtını dönenleri hatırlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken, sözde siyasetçilerin aslında hangi silahın tetikçiliğini yaptığını sorduk.

* Terör örgütünün dağdaki ve şehirdeki unsurları etkisiz hale geldikçe ülkemizle birlikte bölgede de huzur havası hakim olmuştur. Yıllarca bölge insanını baskı ve zulüm atında tutan, geri kalmışlığa mahkum eden bu bölücü zihniyet geriledikçe bu şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı da güçleniyor.

“3 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞINI FİLOMUZA KATTIK”

* Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüdür. Hayatlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah 15 Temmuz günü bu önemli hadiseyi ibretle anacak, milletimize şükranlarımızı ileteceğiz.

* Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacağız.

* Tüm dünyaya KKTC’nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuz mesajını vereceğiz. Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir.

* 3 tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. İnşallah bu süreçte orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmayız.

“BU SALDIRIYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

* Özellikle İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize beraberliğimize karşı bir provokasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

* Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

* Bir diğer taraftan bilindiği gibi bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir.

* Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık.

* Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.

* 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör örgütü sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibariyle başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek.

* Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.