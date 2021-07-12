12 Tem 2021 - 20:45- Gündem G: 12 Tem 2021 - 20:48

Vaka ve vefat sayısı yeniden arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Temmuz Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Aşılamada bir ilin daha mavi renge döndüğünü duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu" dedi.
Vaka ve vefat sayısı yeniden arttı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Temmuz verilerine göre, 227 bin 223 test yapıldı.

VEFAT VE YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 5 bin 404 yeni vaka tespit edilirken 49 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 506 kişi de sağlığına kavuştu.

EDİRNE DE MAVİ OLDU

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.16, ikinci doz ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 58 milyon 594 bin 137 oldu. Öte yandan Edirne de Türkiye’de en çok aşılanan 4. il oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli,Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller;  Şırnak, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75’inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” dedi.

# sağlık, fahrettin koca, aşı, covid-19

12 Tem 2021 - 20:45 - Gündem

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