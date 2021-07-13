Geri dönüşüm fabrikası önünde yolu trafiğe kapatıp eylem yaptılar

Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının çevreye yaydığı koku ve seslerden rahatsız olan mahalle sakinleri, ellerindeki dövizlerle birlikte fabrika önünde toplanarak yolu trafiğe kapattı. Mahalle sakinlerine CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP’li Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi Emine Özkar, Saadet Partisi Başiskele Meclis Üyesi Kadir Öztonga, Kullar Mehmet Ağa Mahallesi Muhtarı ve S.S 4 No'luGoodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu, Kullar Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Özen de destek verdi.

SİNEYE ÇEKECEK SABRIMIZ KALMADI

Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesinde ikamet eden ve mahalle sakinleri adına açıklama yapan Mehmet Kılıç, “Doğma büyüme Kullarlı’yım. 34 senedir geri dönüşüm fabrikasının karşısında oturuyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Boru fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Bizler mahalle sakinleri olarak bu geri dönüşüm fabrikasının çöp ve kimyasal kokularına maruz kalıyoruz. Fabrika kurulduğunda küçük bir yerdi, koku ve ses namına bir şey hissetmiyorduk. Fabrika büyüdükçe büyüde ve koku ve sesler artmaya başladı. Dolayısıyla bizim de şikayetlerimiz artmaya başladı. Fabrikaya verilen ihtarda A ve B kapılarının kapalı tutulması ihtarı verildi. Her şikayette ekipleri kapıya gelmeden kapılar kapanıyor, ekipler gidince de yeniden açılıyordu. Bu sıralar fabrikanın tüm kapıları açık ve her uyardığımda kapıların bozuk olduğunu iddia ediyorlar. Artık artan kokulardan bunaldık ve sineye çekecek sabrımız kalmadı” dedi.

BİZLER SUSTUKÇA SİZLER KULLAR’I ÖTEKİLEŞTİRİYORSUNUZ

Son olarak Kılıç, “Yaz aylarının gelmesi ile dışarıda bırakılan atık malzemenin kokusu tamamen çöp kokusuna dönüşerek iyice yayılması, çevrede farelerin ve kara sineklerin çoğalmasına sebep oldu. Nefes almak için en balkona çıkabiliyor ne de evlerimizi havalandırabiliyoruz. İki belediyeye yaptığım müracaatlardan maalesef sonuç alamadık. Belediye ekipleri çevrede kokuya rastlanamadığını belirten mesaj atıyorlar. Konuyu CİMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına taşıdım ama sonuç yine aynı. Bizler mahalleliler olarak bu konudan çok rahatsızız. Bizler sustukça sizler Kullar’ı ötekileştiriyorsunuz. Son kez belediye başkanlarına sesleniyor ve bu sese kulak vermenizi istiyoruz” dedi.

ÖZKAR: “BİZ İSTİYORUZ Kİ MESELE GÜZELLİKLE ÇÖZÜLSÜN”

Mehmet Ağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, “Vatandaş bu durumda haklıdır. Ben 30 senelik muhtarım. Burası kurulurken ufacık bir yerdi. Zamanla burada koku olmuyordu ama artık koku oluyor. Bunun çareleri var. Biz muhtarlar olarak sayın Tanrıkulu’ndan filtre takmasını isteyeceğiz. Eğer takmazsa her gün birileri gelir ve seni rahatsız eder. Kimse kimsenin kokusunu çekmek zorunda değil. Biz bu konuda ısrarcıyız. Gerekirse bu yolu bir dahakine tamamen kapatırız. Bu halkın önüne kimse geçemez. Biz istiyoruz ki mesele güzellikle çözülsün. Sonuçta fabrika da bize lazım. O kadar insan çalışıyor” dedi.

ÖNLEM ALINMAZ İSE BURADA DAHA BÜYÜK SIKINTILAR OLUR

Yaylacık Mahallesi Muhtarı Orhan Firidinoğlu ise, “Mahallemde kurulan her müesseseyi saygı ile karşılaşıyoruz. Neticede burada bizim insanlarımız da ekmek yiyor. Fabrikanın sahibi de trilyonlarca yatırım yapmıştır, elbette o da ekmek yiyecektir. Burada kimsenin ekmeği ile bir sıkıntımız yok. Sadece vatandaşımızın sağlığı açısından alınması gereken tüm önlemlerin alınmasını talep ediyorum. Filtreler takılıp koku önlendikten sonra zaten vatandaşımız da rahat edecektir. Önlem alınmaz ise burada daha büyük sıkıntılar olur. Hem fabrika sahibi rahatsız olur hem de devleti temsilen bana gelen vatandaşımın daima emrinde olduğum için ben de vatandaşımla beraber gerekli müdahaleyi yapmak durumunda kalırım” dedi.

BURASI KOKUDAN PİSLİKTEN YAŞANMAZ HALE GELDİ

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, sorunun yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini belirterek, “Burada insanlar tutanak tutulmasını istemiyor. En doğal hakları olan yaşama hakkını istiyorlar. Bizde onlara her koşulda destek vereceğimizi söylüyoruz. Artık bu konuda yerel idarelerin ve çevre bakanlığının buna dur demesi lazım. En başta bu üreticilerin buna dur demesi gerekiyor” dedi. Ardından söz alan Saadet Partisi Başiskele Belediye Meclis Üyesi Kadir Öztonga, bu konuyu meclis toplantılarında sürekli dile getirdiklerini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı göreve davet eden Öztonga, “Kullar eskiden bir ova idi. Buranın toprağı çok verimliydi. Daha sonra burası sanayi bölgesine dönüştü. Geri dönüşüm tesisleri de buraya geldikten sonra artık burası kokudan pislikten yaşanmaz hale geldi” dedi.

KESİLEN CEZA GÖSTERMELİK MİYDİ?

Körfezin denize akan en güzel en temiz deresinin eskiden Kilez Deresi olduğunu belirten Öztonga, “Şimdi derenin etrafına bir bakın. Dere simsiyah, çamur akıyor ve atıklar var. Yaklaşık 15 gün önce dereye atık attığı tespit edilen bir tesise yüklü bir miktar ceza kesildi. Ama ben Tahir Bey’e şunu sormak istiyorum. Bunu göstermelik olarak mı yaptınız? Bunun gibi onlarca tesis var. Arslanbey OSB’deki fabrikaların atıkları dahil bu dereye akıyor ve denizimize bulaşıyor. Son iki üç aydır Marmara denizinde müsilaj problemi ile uğraşıyoruz. Aslında müsilajın problemi de belli. Burada o denize atılan atıklardır. Büyükşehir belediyemizin gerekirse bu tür tesislere ayrı bil bölge belirleyip oraya taşımasını, yerine gelip özellikle burada vatandaşı dinlemesini özellikle rica ediyoruz” şeklinde konuştu.