Başkan Hürriyet, Siirtlilleri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede başkan seçilen Kocaeli Siirtliler Derneği Başkanı Cumali Boz ile yönetim kurulu üyeleri; Murtaza Seven, Nihat Olgun, Suat Okuyucu, Hamit Güngör, Cemal Boz, Serhat Boz ve Hayrullah Özerdem’i makamında ağırladı. Ziyarette İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen de hazır bulundu. Cumali Boz Başkan Hürriyet’e, Siirt’e has tiftikten yapılmış halı hediye etti.

“DERNEKLER KIYMETLİMİZDİR”

Derneklerin kentin kıymetlileri olduğunu belirterek Cumali Boz ve yönetimine başarılar dileyen başkan Hürriyet, hemşeri derneklerinin gelişmelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Hemşeri derneklerinin kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığına değinen başkan Hürriyet, Kocaeli Siirtliller Derneği’nin çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.