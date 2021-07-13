Başkan Hürriyet, Siirtlilleri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede başkan seçilen Kocaeli Siirtliler Derneği Başkanı Cumali Boz ile yönetim kurulu üyeleri; Murtaza Seven, Nihat Olgun, Suat Okuyucu, Hamit Güngör, Cemal Boz, Serhat Boz ve Hayrullah Özerdem’i makamında ağırladı. Ziyarette İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen de hazır bulundu. Cumali Boz Başkan Hürriyet’e, Siirt’e has tiftikten yapılmış halı hediye etti.
“DERNEKLER KIYMETLİMİZDİR”
Derneklerin kentin kıymetlileri olduğunu belirterek Cumali Boz ve yönetimine başarılar dileyen başkan Hürriyet, hemşeri derneklerinin gelişmelerine büyük önem verdiklerini söyledi. Hemşeri derneklerinin kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığına değinen başkan Hürriyet, Kocaeli Siirtliller Derneği’nin çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.