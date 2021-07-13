24 senelik cinayet aydınlatıldı! Eniştesini öldürüp gömmüş

Alınan bilgiye göre Gebze’de ikamet eden spastik engelli İbrahim Karakuş (29) Darıca’da 1997 yılının Nisan ayında ortadan kayboldu. Ailesinin o günden beridir kayıp olarak aradığı Karakuş, bütün aramalara rağmen bulunamamıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan VeysalTipioğlu’nun göreve başladığı günden bu yana başlattığı failimeçhul cinayetler ve kayıp dosyalar kapsamında yeniden değerlendirilen evli ve 1 çocuk babası olanİbrahim Karakuş’un dosyası, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeye alındı.

ANTİKA KEMERİNİ ALIP SATMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda Karakuş’un kaybolmadan önce son olarak görüştüğü kayınbiraderi O.G. (41), Karakuş’un eşi C.K. (46)ve baldızı G.G. (43) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A.(48)yeniden gözaltına alınarak sorgulandı. Gözaltına alınan aile bireylerinin sürekli çelişkili ifadeler vererek birbirlerini suçladıkları öğrenildi. O.G.’nin ifadesinde eniştesi İbrahim Karakuş’u Eskihisar Kalesi mevkisinde tabancayla öldürdüğü, üzerinde bulunan annesinden hatıra olan gümüş antika kemeri aldıktan sonra da cesedini boş bir araziye gömdüğünü ve antika kemeri de İstanbul Kapalı Çarşı’da sattığını itiraf etti.

CESEDİ BULUNAMADI

Zanlı O.G.’nin cinayeti işlediğini kardeşlerinin ve eniştesinin bildiği ve olayı sakladıkları ortaya çıktı. Eskihisar Kalesi çevresinde yapılan incelemelerde kaledeki restorasyon çalışmaları ve çevrede inşa edilen binalar nedeniyle cesedin yerinin tespit edilemediği öğrenildi. C.K. ile Karakuş’un görücü usulü ile evlendikleri ve evliliklerindeki sorunları C.K.’nın kardeşine anlatması üzerine cinayetin işlenmiş olabileceği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.G., C.K., G.G. ve E.A. adliyeye sevk edilirken Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun göreve geldiği 21 ayda aydınlattığı faili meçhul ve kayıp dosya sayısı 11’e yükseldi.