24 senelik cinayet aydınlatıldı! Eniştesini öldürüp gömmüş

Alınan bilgiye göre Gebze’de ikamet eden spastik engelli İbrahim Karakuş (29) Darıca’da 1997 yılının Nisan ayında ortadan kayboldu. Ailesinin o günden beridir kayıp olarak aradığı Karakuş, bütün aramalara rağmen bulunamamıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan VeysalTipioğlu’nun göreve başladığı günden bu yana başlattığı failimeçhul cinayetler ve kayıp dosyalar kapsamında yeniden değerlendirilen evli ve 1 çocuk babası olanİbrahim Karakuş’un dosyası, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından incelemeye alındı.
ANTİKA KEMERİNİ ALIP SATMIŞ
Yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda Karakuş’un kaybolmadan önce son olarak görüştüğü kayınbiraderi O.G. (41), Karakuş’un eşi C.K. (46)ve baldızı G.G. (43) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A.(48)yeniden gözaltına alınarak sorgulandı. Gözaltına alınan aile bireylerinin sürekli çelişkili ifadeler vererek birbirlerini suçladıkları öğrenildi. O.G.’nin ifadesinde eniştesi İbrahim Karakuş’u Eskihisar Kalesi mevkisinde tabancayla öldürdüğü, üzerinde bulunan annesinden hatıra olan gümüş antika kemeri aldıktan sonra da cesedini boş bir araziye gömdüğünü ve antika kemeri de İstanbul Kapalı Çarşı’da sattığını itiraf etti.
CESEDİ BULUNAMADI
Zanlı O.G.’nin cinayeti işlediğini kardeşlerinin ve eniştesinin bildiği ve olayı sakladıkları ortaya çıktı. Eskihisar Kalesi çevresinde yapılan incelemelerde kaledeki restorasyon çalışmaları ve çevrede inşa edilen binalar nedeniyle cesedin yerinin tespit edilemediği öğrenildi. C.K. ile Karakuş’un görücü usulü ile evlendikleri ve evliliklerindeki sorunları C.K.’nın kardeşine anlatması üzerine cinayetin işlenmiş olabileceği öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.G., C.K., G.G. ve E.A. adliyeye sevk edilirken Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun göreve geldiği 21 ayda aydınlattığı faili meçhul ve kayıp dosya sayısı 11’e yükseldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmai̇l Ay - Sayın Müdürümüze Ve Değerli Polis Kardeşlerimize Sonsuz Teşekkür Ederim.
Ne Demiş Atalarımız Hiç Bir Şey Gizli Kalmaz Diye..!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.