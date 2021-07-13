Tüysüzler hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarttı!

Müşterilerine altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve alacaklılarından kaçmak için şehri terk eden Tüysüz Kuyumculuk’un ortaklarının yargılandığı Tüysüzler Davası dün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha görüldü. Son duruşmada sanık olarak yargılanan Yüksel Tüysüz’ün soy ismini Hancızade olarak değiştirdiği, Cemalettin Tüysüz’ün ise soy ismini Albayrak olarak değiştirdiği öğrenilmişti.
İFADE VERMEK İSTEDİLER
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada sanıklar Turgut Tüysüz ve Cemalettin Tüysüz (Albayrak) bulunamadığı için haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemeye katılım sağlayan mağdurlar ifade vermek istediklerini belirtse de mahkeme tarafından şahısların yakalanmadan ifade veremeyecekleri belirtildi. Duruşma, 27 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.