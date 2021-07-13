13 Tem 2021 - 10:47- Gündem G: 13 Tem 2021 - 11:22

Tüysüzler hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarttı!

Bugün görülen Tüysüzler Davası’nda sanıklar Turgut Tüysüz ve Cemalettin Tüysüz (Albayrak) bulunamadığı için mahkeme, haklarında yakalama kararı çıkarttı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Tüysüzler hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarttı! mask

Müşterilerine altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve alacaklılarından kaçmak için şehri terk eden Tüysüz Kuyumculuk’un ortaklarının yargılandığı Tüysüzler Davası dün Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha görüldü. Son duruşmada sanık olarak yargılanan Yüksel Tüysüz’ün soy ismini Hancızade olarak değiştirdiği, Cemalettin Tüysüz’ün ise soy ismini Albayrak olarak değiştirdiği öğrenilmişti.

İFADE VERMEK İSTEDİLER

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada sanıklar Turgut Tüysüz ve Cemalettin Tüysüz (Albayrak) bulunamadığı için haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemeye katılım sağlayan mağdurlar ifade vermek istediklerini belirtse de mahkeme tarafından şahısların yakalanmadan ifade veremeyecekleri belirtildi. Duruşma, 27 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.
# Tüysüzler Davası, Cemalettin Tüysüz, Turgut Tüysüz

13 Tem 2021 - 10:47 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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