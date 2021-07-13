Büyükşehir’den kurban sırası çağrısı

Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada kestirmek isteyen vatandaşlar için son çağrı yapıldı. Kurban sırası alan vatandaşların kesim ücretini yatırmaları ve makbuzları en geç 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’a kadar ulaştırması gerektiği bildirildi.
MAKBUZLAR PAZAR GÜNÜ 15.00’A KADAR ULAŞTIRILMALI
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurban ücretlerini ödeyip, makbuzlarını ulaştıran vatandaşlarımızın kalıcı sıraları oluşturulmuştur. Listesi yenilenen kurban sıraları verilmeye devam etmektedir. Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlarımız, kesim ücretlerini TR49 0001 5001 5800 7293 4061 68 iban veya 00158007293406168 hesap numarasına yatırmalıdır. Ücretlerini yatıran vatandaşlarımızın makbuzlarını 18 Temmuz Pazar günü saat 15:00’a kadar 0530 432 21 85 telefon numarasına WhatsApp veya BİP üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.