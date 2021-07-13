13 Tem 2021 - 11:04- Gündem G: 13 Tem 2021 - 11:05

Büyükşehir’den kurban sırası çağrısı

Büyükşehir’den yapılan açıklamada kurban kesimi için ücretlerin yatırılması ve makbuzun ulaştırılması için son tarihin 18 Temmuz Pazar günü olduğu vurgulandı.
Büyükşehir’den kurban sırası çağrısı mask

Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait mezbahada kestirmek isteyen vatandaşlar için son çağrı yapıldı. Kurban sırası alan vatandaşların kesim ücretini yatırmaları ve makbuzları en geç 18 Temmuz Pazar günü saat 15.00’a kadar ulaştırması gerektiği bildirildi.

MAKBUZLAR PAZAR GÜNÜ 15.00’A KADAR ULAŞTIRILMALI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurban ücretlerini ödeyip, makbuzlarını ulaştıran vatandaşlarımızın kalıcı sıraları oluşturulmuştur. Listesi yenilenen kurban sıraları verilmeye devam etmektedir. Kurbanlarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlarımız, kesim ücretlerini TR49 0001 5001 5800 7293 4061 68 iban veya 00158007293406168 hesap numarasına yatırmalıdır. Ücretlerini yatıran vatandaşlarımızın makbuzlarını 18 Temmuz Pazar günü saat 15:00’a kadar 0530 432 21 85 telefon numarasına WhatsApp veya BİP üzerinden ulaştırmalarını rica ederiz”
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Tem 2021 - 11:04 - Gündem

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