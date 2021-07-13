Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları bayram ikramiyelerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ulaşımpark ve Belde A.Ş. çalışanları bayrama mutlu girdi. Ulaşımpark’ta ve Belde A.Ş.’ de çalışanlarına Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.
TOPLAM 11 MİLYON 200 BİN TL
Buna göre Belde A.Ş. ’de hizmet veren personele toplam 9 milyon 200 bin TL, Ulaşımpark’ta çalışan personele de yine toplam 2 milyon TL, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak yatırılmış oldu. Yeni imzalan sözleşmeden doğan ikramiyeler çalışanları memnun etti.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN 1500 TL’YE ARTIRMIŞTI
Belde A.Ş. çalışanları için imzalanan sözleşmede 1000 lira olan Bayram ikramiyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 1500 TL’ye yükseltilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.