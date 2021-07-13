Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla 200’ü subay, 712’si astsubay öğrenci olmak üzere toplan 912 öğrenci alacak. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak olup internet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
13 Tem 2021 - 11:08- Gündem Güncelleme: 13 Tem 2021 - 11:10
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 subay, 712 astsubay öğrenci alıyor
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 200 subay, 712 astsubay öğrenci alıyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.