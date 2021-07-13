13 Tem 2021 - 11:10- Gündem G: 13 Tem 2021 - 11:16

Darıca Yenimahalle'de 3+1 105 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Darıca Yenimahalle'de 3+1 105 m² daire icradan satılık
Darıca Yenimahalle'de 3+1 105 m² daire icradan satılık mask

Kocaeli İli Darıca İlçesi Darıca Mahallesi Darıca Mevkii 1645 ada 1 parsel 486,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 52/486 arsa paylı 3.Kat. 12 Mesken vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi Raporuna Göre: Kıymet takdirine esas konu taşınma/.; Kocaeli İli, Danca İlçesi, Osman Gazi Malı. Lokman Hekim Caddesi Dış Kapı No: 145 posta adresli yerde bulunmaktadır.

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13 Tem 2021 - 11:10 - Gündem

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