Kocaeli İli Darıca İlçesi Darıca Mahallesi Darıca Mevkii 1645 ada 1 parsel 486,00 m² yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 52/486 arsa paylı 3.Kat. 12 Mesken vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi Raporuna Göre: Kıymet takdirine esas konu taşınma/.; Kocaeli İli, Danca İlçesi, Osman Gazi Malı. Lokman Hekim Caddesi Dış Kapı No: 145 posta adresli yerde bulunmaktadır.
13 Tem 2021 - 11:10- Gündem Güncelleme: 13 Tem 2021 - 11:16
Darıca Yenimahalle'de 3+1 105 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Darıca Yenimahalle'de 3+1 105 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.