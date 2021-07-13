13 Tem 2021 - 11:15- Gündem G: 13 Tem 2021 - 11:17

Madeni yağ ürünleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Madeni yağ ürünleri satın alınacak

13 Tem 2021 - 11:15 - Gündem

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