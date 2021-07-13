13 Tem 2021 - 11:17- Gündem G: 13 Tem 2021 - 11:25

Mahkeme Tugay Adak’ın alacaklılarını arıyor

Geçtiğimiz şubat ayında İzmit’teki üst geçitten atlayarak yaşamına son veren Kartepe Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Tugay Adak’ın alacaklılarını mahkeme tarafından aranıyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Mahkeme Tugay Adak’ın alacaklılarını arıyor mask

Henüz 27 yaşında olan CHP’nin gencecik Kartepe Belediye Meclis üyesi Tugay Adak geçtiğimiz Şubat ayında intihar etmişti. Körfez Mahallesi 42 Evler Mevkiinde Fatma Seher Üst Geçidine çıkan Adak, köprüden aşağı kendini bıraktı. Yıllardır işsiz olduğu ifade edilen ve bu sebeple psikolojik bunalıma giren Tugay Adak bu durumun neticesinde canına kıydı. Çevresi tarafından çok sevilen Tugay Adak’ın ölümü herkesi yasa boğmuştu.

MAHKEME ALACAKLILARI ARIYOR

Seçimleri için emek harcadığı siyasetçilerin kendisine sahip çıkmadığını belirten gençlik kolları üyeleri, Adak'ın ölümünde partilileri suçlamıştı. Adak’ın ölümünden bir süre sonra CHP İl Örgütü, Adak’ın ardından kalan ailesine ev almıştı. Aradan geçen 5 ayın ardından mahkeme Tugay Adak’ın alacaklılarını arıyor. Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilen ilanda, Tugay Adak'ın alacaklıları da dahil olmak üzere, alacak ve borçlarını en geç bir ay içinde mahkemeye başvurması istedi.

EN GEÇ BİR AY İÇİNDE

Mahkeme tarafından verilen ilanda, “Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, SarımeşeMah/köy nüfusa kayıtlı 23 Aralık 1993 doğumlu 09 Şubat 2021 tarihinde vefat eden müteveffa TUGAY ADAK'ın alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur” ifadelerine yer verildi.

# Kartepe Belediyesi, Tugay Adak, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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13 Tem 2021 - 11:17 Kocaeli/ Kartepe- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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