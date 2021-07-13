Cebeci halkından Büyükakın'a teşekkür: Cebecililerin gönlünü kazandı

Geçtiğimiz günlerde ihbar hattımıza düşen 'Kandıra Cebeci'de ücretsiz halk plajında vatandaşların kendi şezlong ve şemsiyelerini 3 ay boyunca sahile zincirleyerek diğer vatandaşların haklarının gasp edildiği' şikayetini gazetemiz aracılığı ile duyurmuştuk. Bugün gelen bilgiler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgilenerek vatandaşların sorununu çözdü. Konunun çözüme kavuştuğunu söyleyen vatandaş, " Geçen hafta haberini yaptığınız konu Kocaeli Büyükşehir Başkanı sayesinde çözüme ulaşmış olup ilgileri ve hızları takdire şayandır. Sahildeki şemsiye müsilajı zabıta ekiplerince temizlenmiş olup sahil gerçek görüntüsünü kazanmıştır. Bu konuya gösterilen ilgi ve alaka teşekkürü haketmekte ve Cebecililerin gönlünü kazanmaktadır. Konuya gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sizlere de çok teşekkür ederim. Konunun tatlıya bağlandığı ve sorunun çözüldüğü haberiniz pek çok belediye için ilham olacaktır düşüncesindeyim. Teşekkürü hakettiler" ifadelerini kullandı.

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