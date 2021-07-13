13 Tem 2021 - 11:55- Siyaset G: 13 Tem 2021 - 11:58

CHP’li vekiller Kocaeli’ye çıkarma yapacak

CHP’li 6 milletvekili yarın Kocaeli’ye gelerek basın açıklaması gerçekleştirdikten sonra Kandıra ve Gölcük’te esnaf ziyareti yapacak

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
CHP’li vekiller Kocaeli’ye çıkarma yapacak mask

31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük bir başarı göstererek İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana gibi Büyükşehir Belediyelerini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki yerel seçimler için rotasını Kocaeli’ye çevirdi. 3 hafta önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli’ye gelerek esnaf ziyaretinde bulunmuş ardından, kanaat önderleri ile bir araya gelerek, şehrin sorunlarını not almıştı. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde kısa bir süre sonra ise CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın’ın katılımlarıyla Sanayide İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, gerçekleştirildi.

6 MİLLETVEKİLİ GELİYOR

Bu önemli ziyaretlerin ardından yarın CHP Milletvekilleri bir kez daha Kocaeli’ye akın edecek. CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, PM üyesi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PM üyesi İstanbul Milletvekili Yunus Emre, PM üyesi Umut Akdoğan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’nın katılımları ile yarın il binası önünde basın açıklaması yapılacak. Basın açıklaması sonrası CHP’li heyet, Gölcük ve Kandıra’da esnaf, STK, dernek ziyaretleri gerçekleştirecek.
# chp, tahsin tarhan
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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13 Tem 2021 - 11:55 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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