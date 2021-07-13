13 Tem 2021 - 12:11- Gündem G: 13 Tem 2021 - 12:13

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da yardım köprüsü olacak

Halkın zor anlarında yanında olan İzmit Belediyesi, Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı’nda hayırseverler ile dar gelirli aileler arasında bağış köprüsü kuracak
İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da yardım köprüsü olacak mask

Vatandaşların zor zamanlarında yanında olan İzmit Belediyesi, pandemi döneminde ve Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayarak omuzlarında güvendikleri bir el olmayı sürdürmüştü. Sosyal belediyecilik anlayışını yılın her gününde ortaya koyan İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da zor durumdaki vatandaşlarını gözetecek. Kurban ibadetini yerine getiren ve etlerini dar gelirli ailelere ulaştırmak isteyen hayırseverler bağışlarını komşularına İzmit Belediyesi aracılığıyla ulaştıracak.

BAYRAMIN 2.,3. ve 4. GÜNÜ AÇIK

Yardımseverler ile kurban kesemeyen aileler arasında köprü vazifesi görecek olan İzmit Belediyesi, pay edilmiş ve küçük parçalara ayrılmış olarak hazırlanan bağışları Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren Gıda Bankası’nda kabul edecek. Soğuk hava deposunda muhafaza edilecek olan bağışlar, dar gelirli ailelere dağıtılacak. Bağışların güvenli ve sağlıklı bir şekilde dağıtılması amacıyla Gıda Bankası bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olacak.
# İzmit belediyesi

13 Tem 2021 - 12:11 - Gündem

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