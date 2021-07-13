13 Tem 2021 - 12:18- Gündem G: 13 Tem 2021 - 12:28

Bakan Koca: Delta varyantı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. Dördüncü dalganın engellenmesi için aşılamanın önemine dikkat çeken Koca, zorunlu aşının ise gündemde olmadığını kaydetti.
Bakan Koca: Delta varyantı artıyor mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de tespit edilen Delta varyantının sayısının arttığını söyledi. Koca, dün kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Delta sayıları giderek artıyor” derken, şu ana kadar 36 ilde 750 vakada Delta varyantı tespit edildiğini ifade etti. Geçen hafta tespit edilebilen Delta varyant sayısı 284 olmuştu. Delta varyantının yakın zamanda dünya genelinde baskın corona virüsü varyantı haline geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Delta varyantı diğer corona virüsü varyantlarına göre daha bulaşıcı olarak nitelendiriliyor. Türkiye’de tespit edilen Delta Plus varyantı sayısı ise değişmeyerek üç olarak kaldı. Son bir haftada yeni corona virüsü vaka sayılarının düşüş beklentilerine karşılık artış kaydettiğine dikkat çeken Koca, bu artışın aşılama oranının düşük kaldığı yerlerde kendisini gösterdiği belirtti. Temmuz ayının ilk haftasında günde 4 bin 500’ün altına inen yeni vaka sayısı geçen haftanın sonunda tekrar hükümetin 5,000 olarak belirlediği eşiğin üzerine çıktı. Vaka sayısı her ne kadar karşılaştırılabilir verilerin yayımlanmaya başladığı Kasım ayından bu yana en düşük seviyelere yakın seyretse de, dip seviyelerden yükselişe geçildiğine işaret etti.

Aşılamanın düşük olduğu yerlerde mobil aşılama ekiplerinin devreye alınarak oranların yükseltileceğini ifade eden Koca, “Doğu ve güneydoğuda oranların düşük olduğunu görüyorsunuz ama giderek oralarda da artışın olduğunu görüyoruz… bizim daha vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor” dedi. Koca hareketliliğin artacağı 19 Temmuz’da başlayacak bayram tatili haftasına kadar 18 yaş üstü nüfusun en az %70’ini aşılama hedefini koruduklarını belirtti. Şu anda %61.2 seviyesinde olan aşılama oranının hedef seviyeye yükselmesi için günde 500,000’in üzerinde ilk doz aşının yapılması gerekiyor. Ancak günlük ilk doz aşılama sayısı geçen haftadan bu yana bu seviyenin altında yer alıyor. (REUTERS)

# sağlık, fahrettin koca, Delta
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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13 Tem 2021 - 12:18 - Gündem

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