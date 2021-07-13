Yeni Dobralar yolda

Türk futbolunun ve Kocaelispor’un unutulmaz futbolcularından Kaan Dobra, futbol akademisi çalışmalarıyla da göz kamaştırıyor. Futbolcular, işinde uzman, çok değerli antrenörlerle eğitimlerini alırken, Kaan Dobra Futbol Akademisi’nde futbol alt yapısının tüm inceliklerini öğreniyor

HAFTANIN HER GÜNÜ ÇALIŞIYORLAR

Aynı zamanda Bağçeşmespor’un kulüp başkanı olan Kocaelispor tarihinin en önemli futbolcularından Kaan Dobra ve ekibi, 3 yıl önce kurulan futbol akademisinde genç sporculara futbol alt yapısının tüm incelikleriniöğretiyor. Yine Kocaelispor’un eski futbolcularından Cem Sinan Vergül ve Haydar Koç ile birlikte, eski futbolculardan Mustafa Köksal gibi çok değerli bir antrenör ekibi olan Kaan Dobra Futbol Akademisi’nde haftanın her günü antrenmanlar yapılıyor.

ALİ OSMAN TOPAL TESİSLERİ’NDE

200’e yakın sporcusu bulunan, İzmit dışında çevre ilçelerden de akademiye gelen genç futbolcular hocalarından oldukça memnun. Futbol alt yapısı dışında zihinsel ve ahlaki eğitim de akademide sağlanıyor. 2005 ile 2015 yılları arasında doğan tüm futbolculara hizmet veren Kaan Dobra Futbol Akademisi’nde antrenmanlar Bağçeşme’de yer alan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pırıl pırıl tutulan Ali Osman Topal Stadı’nda gerçekleşiyor.

YILDIZLAR YETİŞİYOR

Sabah 09.00’da başlayan çalışmalar gün boyu sürerken, veliler de çağdaş futbolun tüm gereklerinin yerine getirildiği akademiye çocuklarını güvenle getiriyor. Zaman zaman tempolu, zaman zaman da neşeli geçen çalışmalarda Bağçeşmespor yönetimi de sporcular için adeta seferber oluyor. Kocaeli, Kocaelispor ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaç edinen Bağçeşmespor, A Takım dışındaki tüm gruplarda boy gösterecek. İLETİŞİM - 0 532 283 68 64