Karamürsel plajları dolup taşıyor

İzmit Körfezi’nin temizlenmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir ve Karamürsel Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Kocaeli ve il dışından insanların tercih yerlerinden olan Karamürsel sahili, Mavi Bayraklı plajlarla Körfez’in aranan yer olma özelliğini koruyor. Özellikle sıcakların bunaltmaya başladığı günlerde, birçok kişi tatil için Ege ve Akdeniz sahilleri yerine Karamürsel’i tercih ediyor. Çok uzaklara gitmeden temiz bir denizde serinlemek isteyenler Karamürsel’in Mavi Bayraklı plajlarına akın ediyor.

BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLIYOR

Karamürsel, bu yaz da çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce misafirini en kaliteli hizmetle ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Yaz aylarında her türlü konfora sahip olan Altınkemer Plajı’nı tercih eden vatandaşlar, hiçbir hijyen endişesi taşımadan denizin tadını çıkarabiliyor; ailece keyifle zaman geçirebiliyor. Engelli vatandaşların da hiçbir zorluk çekmeden faydalanabileceği şekilde tasarlanan Altınkemer Plajı, yazın özellikle hafta sonlarında binlerce kişiyi ağırlıyor.