Karamürsel plajları dolup taşıyor

İzmit Körfezi’nin temizlenmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir ve Karamürsel Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Kocaeli ve il dışından insanların tercih yerlerinden olan Karamürsel sahili, Mavi Bayraklı plajlarla Körfez’in aranan yer olma özelliğini koruyor. Özellikle sıcakların bunaltmaya başladığı günlerde, birçok kişi tatil için Ege ve Akdeniz sahilleri yerine Karamürsel’i tercih ediyor. Çok uzaklara gitmeden temiz bir denizde serinlemek isteyenler Karamürsel’in Mavi Bayraklı plajlarına akın ediyor.
BİNLERCE KİŞİYİ AĞIRLIYOR
Karamürsel, bu yaz da çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce misafirini en kaliteli hizmetle ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Yaz aylarında her türlü konfora sahip olan Altınkemer Plajı’nı tercih eden vatandaşlar, hiçbir hijyen endişesi taşımadan denizin tadını çıkarabiliyor; ailece keyifle zaman geçirebiliyor. Engelli vatandaşların da hiçbir zorluk çekmeden faydalanabileceği şekilde tasarlanan Altınkemer Plajı, yazın özellikle hafta sonlarında binlerce kişiyi ağırlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.